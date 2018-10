Staus auf der Salzburger Autobahn wegen Blockabfertigung

In Richtung Salzburg staute sich der Verkehr am Samstagvormittag auf der A8 zwischen Irschenberg und Inntaldreieck. Zudem ist die Anschlussstelle Rosenheim-West blockiert. In Richtung München reichte der Stau auf der A8 von Rohrdorf bis zum Inntaldreieck. Für Lastwagen ging auf der rechten Spur jeweils gar nichts mehr voran. Abschnittsweise war auch der Pkw-Verkehr betroffen. Auf der A93 hatte es am frühen Morgen kurzzeitig Staus gegeben.

Am Nachmittag Wochenendfahrverbot für Lastwagen

Gestern war in Österreich Nationalfeiertag. Lastwagen über 7,5 Tonnen durften aus diesem Grund in der Alpenrepublik nicht fahren. Wie jedes Mal führt das Land Tirol nach dem Feiertags- und dem Nachtfahrverbot seit 5.00 Uhr in der Früh bei Kufstein-Nord eine Lkw-Blockabfertigung durch. Es dürfen nur 250 bis 300 Lkw pro Stunde die Grenze überqueren. Ab 15 Uhr gilt am Samstag in Österreich ein generelles Wochenendfahrverbot für Lastwagen.

Immer wieder Blockabfertigungen

Das Land Tirol führt dieses Jahr insgesamt etwa 25 Blockabfertigungen durch - "Dosierungsmaßnahmen", wie es in Tirol heißt. Sie sollen das Inntal und seine Bevölkerung auf österreichischer Seite vor den Folgen des Schwerlastverkehrs schützen, vor Lärm, Geruch und Schadstoffbelastung. Auf deutscher Seite führt das regelmäßig zu Staus auf der A93 und der A8.