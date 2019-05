Langes Wochenende: Staus ab Mittwoch einplanen

Ausflügler müssen sich am kommenden langen Wochenende auf Stau einstellen. Der ADAC rechnet damit, dass beim Auftakt am Mittwochnachmittag und beim Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag fast jede Fahrt im Stau ende - unter anderem, weil nicht wenige der mehr als 500 Baustellen zum Nadelöhr werden.

Am besten erst am Freitag fahren

Besonders staugefährdet sind über Christi Himmelfahrt demnach unter anderem die Großräume der deutschen Großstädte sowie die Fernstraßen in Richtung Alpen im Süden und an der Küste im Norden.

Der ADAC empfiehlt, auf Freitag und Samstag auszuweichen: Dann sollen Reisende weitgehend staufrei durchkommen. Er rät zudem, sich vor Fahrtantritt beim Verkehrsclub über die Straßenbauarbeiten auf den Autobahnen zu informieren.

Wer in Richtung Österreich unterwegs ist, muss sich zudem auf der Inntalautobahn A 93 am Mittwoch und Freitag auch wegen Blockabfertigungen auf Stau einstellen.

Nach Regen kommt Sonne

Bevor es in Bayern sommerlich wird, ist in den nächsten Tagen mit viel Regen zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es ab heute Nachmittag Schauer. Ab dem Abend geht der Niederschlag dann in Dauerregen über. Betroffen sind vor allem die Alpenregion und Südbayern. Örtlich kann es zu unwetterartigen Niederschlägen kommen. Mit dem meisten Regen ist am Dienstag zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf etwa 12 Grad, in höheren Lagen wird es kühler.

Ab Donnerstag soll der Regen nachlassen und die Temperaturen sollen ansteigen. Zum Wochenende wird es freundlicher, ab Sonntag ist mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 25 Grad zu rechnen.