Osterreiseverkehr: Dort wird´s eng im Freistaat

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie dürfte es zum Osterwochenende wieder merklich voller werden auf den bayerischen Fernstraßen - wenngleich auch nicht ganz so lebhaft wie zu früheren Zeiten. Vor allem an den neuralgischen Baustellenorten im Freistaat könnte es aber eng werden.

Baustellen sorgen für angespannte Nerven

Betroffen davon dürfte vor allem die Münchener Ostumfahrung A99 in Höhe Kirchheim sein. An der dortigen Baustelle staut es sich in beiden Richtungen für gewöhnlich auch an Nicht-Urlaubstagen. Ebenso lebhafter wird es generell auf den Straßen in Richtung Süden - wie auf der A7 Ulm - Füssen, der A8 München - Salzburg, der A93 Rosenheim - Kiefersfelden, der A95 München - Garmisch sowie auf der A96 München - Lindau.

Nord-Süd-Routen belastet - Gründonnerstag Hauptreisetag

Auch auf der A3 Frankfurt - Nürnberg und auf der A9 Nürnberg - München können Baustellen immer wieder für Staus und zähfließendem Verkehr sorgen - plötzlich auftretende Unfälle noch gar nicht mit einbezogen.

Erfahrungsgemäß sind der Gründonnerstag (als einer der verkehrsreichsten Tage des Jahres) sowie der Ostermontag die beliebtesten Reisetage. Die BR-Verkehrsredaktion empfiehlt daher, nach Möglichkeit antizyklisch oder nachts von zu Hause loszufahren.

Ferien auch in anderen Bundesländern und in Österreich

Außer in Bayern haben die Osterferien noch in sieben weiteren Bundesländern begonnen. Und auch die Österreicher sind unterwegs, denn alle Bundesländer haben dort ebenfalls Ferien. Die anhaltend hohen Spritpreise dürften aber auch den einen oder anderen Plan einer Autoreise beeinflusst haben – mit Chaos auf den Fernstraßen ist nicht zu rechnen. Am vergangenen Wochenende ist es zum Start in die Osterferien verhältnismäßig ruhig auf den bayerischen Fernstraßen geblieben.