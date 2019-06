Staugefahr: Wittstraße in Landshut wird saniert

In Landshut beginnt am Dienstag die Sanierung der Wittstraße (B15). Bis voraussichtlich Mitte August kommt es deswegen zu Verkehrsbehinderungen zwischen dem Josef-Deimer-Tunnel und dem Kupfereck. Die Wittstraße ist eine der meistbefahrenen Straßen im Landshuter Stadtgebiet. Rund 20.000 Autos verkehren hier täglich.

Schlaglöcher, Spurrillen und Risse

Die Belastung hat ihre Spuren hinterlassen – Schlaglöcher, Spurrinnen und Risse müssen dringend ausgebessert werden. Auch wenn das Staatliche Bauamt den Anfang der Maßnahmen extra in die Ferienzeit gelegt und Umleitungsstrecken ausgeschildert hat, dürfte es vor allem in den ersten Tagen zu Staus kommen, bis sich die Autofahrer an die Situation gewöhnt haben.