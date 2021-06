21.06.2021, 02:36 Uhr

Staugefahr: Hitze verzögert A3-Bauarbeiten bei Regensburg

Die Hitze verzögert die Belagsarbeiten auf der A3-Baustelle in Regensburg bis in den Montagmorgen hinein. Der am Wochenende eingebaute Lärmschutzbelag braucht länger, um auszukühlen. Im Berufsverkehr Richtung Nürnberg droht ein langer Stau.