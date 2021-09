Staugefahr durch Bikerdemo: 6.000 Motorradfahrer in Nürnberg

Am Samstag rollt wieder ein große Bikerdemo durch Nürnberg. Weil rund 6.000 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer gegen Straßensperrungen demonstrieren wollen, rechnet die Polizei an diesem Tag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, werden um 11.00 Uhr mehrere Tausend Motorradfahrer auf der Großen Straße am Volksfestplatz erwartet.

Bikerdemo mit Motorradkorso im Nürnberger Stadtgebiet

Nach einer Auftaktkundgebung wollen die Teilnehmer gegen 12.30 Uhr einen Motorradkorso durch das Stadtgebiet starten. Für den Korso ist folgende Wegstrecke vorgesehen: Volksfestplatz/Große Straße - Bayernstraße - Ben-Gurion-Ring - Passauer Straße - Dr.-Gustav-Heinemann-Straße - Welserstraße - Hintermayrstraße - Nordring - Nordwestring - Maximilianstraße - Jansenbrücke - Von-der-Tann-Straße - Gustav-Adolf-Straße - Hansastraße - Schweinauer Hauptstraße.

Verkehrsbehinderungen und Straßensperren drohen

Der Motorradkorso endet vor der Ludwig-Scholz-Brücke. Anschließend fahren die Teilnehmer dort auf die Südwesttangente. Während des Einsatzes wird es entlang der Strecke zeitweise zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen kommen, kündigt die Polizei an.