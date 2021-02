Staugefahr: Bauarbeiten auf Autobahnen rund um Nürnberg

Verschiedene Bauarbeiten können den Verkehr auf den Autobahnen rund um Nürnberg beeinträchtigen. Wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt, kommt es am Montag und Dienstag jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zu Sperrungen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen. Hier werden unter anderem Lärmschutzwände geprüft. Die Umleitung für den Verkehr zwischen der A3 und der A73 erfolgt über die Anschlussstelle Erlangen-Eltersdorf.

Brückenbauarbeiten im Nürnberger Norden

Zudem werden ab Montag auf der A3 im Nürnberger Norden sämtliche Fahrstreifen eingeengt. Grund sind Brückenbauarbeiten im Bereich des Weißensees beziehungsweise nahe Buchenbühl. Hier sollen bis Herbst dieses Jahres zwei komplett neue Brücken entstehen.