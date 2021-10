Stauende auf A3 übersehen: Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall

Es war gegen 6.50 Uhr, als ein 55-Jähriger mit seinem Lkw auf der A3 von Würzburg in Richtung Nürnberg unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Schlüsselfeld hatte sich ein Stau gebildet. Offensichtlich hat der Lkw-Fahrer das Stauende übersehen und so kam es zum tragischen Unfall.

Lkw fährt nahezu ungebremst auf Muldenkipper am Stauende

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist der 55-Jährige nahezu ungebremst auf einen Muldenkipper aufgefahren, der im Baustellenbereich stand. Der 30-jährige Fahrer des Muldenkippers wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Muldenkipper wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn in den Grünstreifen geschoben. Der Lkw-Fahrer war in seinem stark deformierten Führerhaus eingeklemmt, berichtet die Polizei. Trotz sofortiger Rettungsversuche durch Feuerwehren und Rettungsdienste kam für den 55-Jährigen jede Hilfe zu spät und er starb noch am Unfallort.

Anzeige gegen Gaffer

Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg teilweise gesperrt. Es kam zu erheblichen Stauungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zudem ein weiterer Verkehrsteilnehmer angezeigt, wie die Polizei Unterfranken mitteilt. Die besagte Person soll ausgestiegen sein und von dem Unfallopfer Foto- und Videoaufnahmen gemacht haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.