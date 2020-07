Staudenknöterich breitet sich im Allgäu aus

Problem sind die Wurzeln

Die Staatsforsten mähen im Wald, um Blüte und Samen zu verhindern, doch gegen die Wurzeln sind die Förster machtlos. Würde man den Knöterich häckseln, warnt Förster König, könnte aus jedem kleinen Stück eine neue Pflanze entstehen. Unterirdisch wachsen die Wurzeln über große Strecken und so entstehen immer weitere kleine Felder.

Pflanzen müssen verbrannt werden

Auch in anderen Teilen Deutschlands ist der Staudenknöterich auf dem Vormarsch. Kein Wunder, dass auch Überlebenskünstler und Naturfans schon darauf aufmerksam geworden sind, vor allem auf den japanischen Staudenknöterich. Denn: essen kann man den pflanzlichen Eindringling auch. Im Wald bei Börwang hat man für solche Ausflüge in die Kulinarik aber längst keinen Nerv mehr. Die Pflanzen müssen verbrannt oder vergärt werden, um sie zumindest einigermaßen in Schach zu halten.