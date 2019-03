Die Stauden südlich von Augsburg sind eine besondere Landschaft: hügelig, mit steilen und etwas flacheren Hügeln, dazwischen immer wieder Absätze, an manchen Stellen auch Rillen. Es sei eine über die Jahrhunderte hinweg von Landwirten bearbeitete Landschaft, so Markus Hilpert, Geograph an der Universität Augsburg. Die Landschaft zeichneten die Terrassen aus, die "die Bauern hier schon vor Jahrhunderten hier anlegten, um die Landschaft vor Erosion zu schützen und leichter bewirtschaften zu können", sagt Hilpert. Auf den ersten Blick erkennen nur die wenigsten Menschen in der hügeligen Landschaft das Werk von Menschen.

Stauden bei Augsburg - Jahrhunderte alte Kulturlandschaft

Eine so alte Kulturlandschaft ist nicht nur schön anzuschauen, die mit Sträuchern bewachsenen Stufen zwischen den Terrassen seien auch Rückzugsort für Tiere. Eine Landschaft, die aus der Zeit gefallen scheint, sagt Markus Hilpert.

"Heute hat man großes Gerät und schwere Maschinen. Da sind natürlich kleine und schmale Fluren nicht mehr zeitgemäß. Die Landwirte brauchen große Flächen, und wenn dazwischen kleine Geländekanten sind, dann werden die beseitigt, um ökonomischer wirtschaften zu können." Markus Hilpert, Geograph an der Universität Augsburg

Projekt: "Kulturspuren" - historische Karten gegen das Vergessen

So kommt es zu Eingriffen in die Landschaft. Felder werden zusammengelegt, Gräben zugeschüttet. Diese Eingriffe in die Landschaft geschehen manchmal aus Unwissen, da zahlreiche historische Elemente der Kulturlandschaft nur schwer zu erkennen sind. Da will das Projekt "Kulturspuren" des Landkreises Augsburg Abhilfe schaffen. Die Europäische Union finanziert es mit ihrem "Leader"-Programm. Die Uni Augsburg hat schon mehr als 600 solche Kulturspuren identifiziert, auch dank vieler Hinweise aus der Bevölkerung, so Markus Hilpert, der die Hinweise für das Projekt "Kulturspuren" sammelt.

Beim reinen Sammeln von Informationen über Kulturspuren soll es aber nicht bleiben. Die Informationen über diese neuen Erkenntnisse zur Heimatkunde werden breit gestreut werden, so Heimatpflegerin Gisela Mahnkopf. Sie möchte eine "große Karte erstellen, die wir dann auch verteilen, wo die Leute auch mal einen Ausflug machen können", sowie eine Wanderausstellung anregen und die Erkenntnisse in einem Katalog zusammenführen, "der dann auch bei Planungsprozessen als Grundlage dienen kann". Denn bisher werde die "seit 700 Jahren vom Menschen überformte Kulturlandschaft" bei Bauvorhaben kaum berücksichtigt.

Streitpunkt: Bauvorhaben in der Kulturlandschaft

Ein Beispiel: Reinhartshofen in den Stauden. Dort gibt es eine Kette von Fischweihern. Mit sehr langer Geschichte, urkundlich erwähnt schon im Mittelalter. Einer der Weiher ist jedoch mittlerweile verschwunden. Und auf dem früheren Teichgrund wurden teilweise Häuser gebaut. Wer es nicht weiß, sieht es nicht. Dann ist es ja egal, könnte man sagen. Die Heimatpflegerin Gisela Mahnkopf ist aber anderer Meinung:

"Man sollte wissen, was in der Vergangenheit war. Das finde ich deshalb wichtig, weil es mit Heimat und regionalem Identitätsbewusstsein ganz viel zu tun hat. Und das kann ich natürlich stärken, indem ich mir der Geschichte bewusst bin, indem ich erkenne und in den Spuren in der Landschaft lesen kann." Gilesa Mahnkopf, Heimatpflegerin.

Ziel: Kulturlandschaften in ganz Bayern kartieren

EU-finanzierte Projekte zur Erfassung der historischen Kulturlandschaft gibt es auch in anderen Regionen Bayerns, vor allem in Franken. Irgendwann einmal, so die Vision, soll es einen Atlas zur historischen Kulturlandschaft in ganz Bayern geben.