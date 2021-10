Staub von der Seele waschen: Kunsttherapie am Klinikum Nürnberg

Erika Irmer sitzt in dem neu eröffneten Kreativraum am Nürnberger Klinikum und malt große Kreise mit blauer Kreide aufs Papier. Später wird sie ihr Bild "Wolkendiskussion" nennen. Die 78-Jährige ist blind und hat sich freiwillig für die Studie "Kunsttherapie kennt kein Alter" gemeldet, für die das Klinikum Nürnberg unter anderem mit der Stiftung Mittelfränkisches Blindenheim zusammenarbeitet. Dabei geht es grundsätzlich um die Frage, inwieweit Malen das Wohlbefinden älterer Menschen verbessern kann, ob mit oder ohne Beeinträchtigung.

Kunsttherapie zeigt positive Effekte

Während des Malens kommt Erika Irmer mit der Kunsttherapeutin Johanna Masuch ins Gespräch. Das Bild hilft ihr, über das zu reden, was sie bewegt. Denn Gedanken, Gefühle und innere Bilder können innerhalb der Kunsttherapie sichtbar gemacht werden, bewusst wahrgenommen und bearbeitet werden. Deshalb gibt es die Kunsttherapie für Kinder und Jugendliche sowie in der Psychiatrie schon länger. Doch speziell in der Altersmedizin ist sie wissenschaftlich noch wenig erforscht, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass sich das Malen auch bei älteren Menschen positiv auswirkt:

"Wir nehmen deutlich wahr, dass die Patienten und Teilnehmenden von weniger Schmerzen sprechen, dass sie aktiver werden, und dass ihnen der Alltag leichter gelingt. Dass sie auf stressige Situationen gelassener eingehen können. Durch das kreative Tun erlangen sie einen neuen Ausdruck zu sich selber und der Umwelt und nehmen sozialen Kontakt auf." Kunsttherapeutin Johanna Masuch.

Mehr Lebensfreude durch Malen

In der sogenannten DUERER-Studie wird am Klinikum Nürnberg die kunsttherapeutische Arbeit mit älteren Menschen weiterentwickelt und untersucht. Sie umfasst Patienten im Krankenhaus und Bewohner im Pflegeheim, aber auch ältere Menschen daheim und pflegende Angehörige. Dabei gehe es um ein ganzheitliches Konzept, erklärt Studienleiterin und Oberärztin Prof. Katrin Singler: "Wir betrachten die Menschen in ihrer Gesamtheit. Dabei spielen organische Aspekte, körperliche Beschwerden, aber auch das Psychisch-Soziale eine große Rolle. In allen Bereichen geht es um das Wohlbefinden, denn das ist ein großer Part, um Gesundheit zu erlangen."

Wohlbefinden als Gradmesser

Durch Befragen der älteren Menschen soll wissenschaftlich belegt werden, was offensichtlich ist: Dass ihnen das kreative Schaffen gut tut, Spaß macht und zu ihrem Wohlbefinden beiträgt. Dies bekommt auch in der Medizin immer mehr Gewicht, denn es heißt, dass die Lebensqualität ein Gradmesser für den Erfolg medizinischer Behandlung ist. Auch in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht man mittlerweile häufiger von "Wohlbefinden" als von Gesundheit und Krankheit.

Die DUERER-Studie wird voraussichtlich bis Herbst 2022 erstellt und von der STAEDLER-Stiftung gefördert. Denn bislang nimmt die Kunsttherapie für ältere Menschen in der Lehre nicht viel Platz ein, so dass die Studie unter anderem eine Lücke schließen und wissenschaftliche Ergebnisse für die Weiterbildung von Kunsttherapeuten bieten will.

Neuer Kreativraum am Klinikum Nürnberg

Im Klinikum Nürnberg gibt es einen neuen Kreativraum "AugenBlick" für die Kunst(therapie) mit einer Bilder- Ausstellung und kostenlosen Angeboten für alle Interessierten ab 65 Jahre.

"Wir möchten das AugenBlick als Treffpunkt für alle Altersklassen mit und ohne seelische oder körperliche Erkrankungen nutzen", erklärt Kunsttherapeutin Johanna Masuch. Geplant sind unter anderem Workshops und innovative Projekte, die einen Einblick in die kunsttherapeutische Praxis sowie in die Arbeit des Studienteams geben. Auch die Bilder von Erika Irmer sind in dem neu gestalteten Raum am Eingang des Nürnberger Klinikums zu sehen. Darüber freut sie sich sehr, und so will sich die 78-Jährige gleich wieder für das nächste Kunsttherapie-Angebot anmelden. Denn nicht nur das Malen selber gefällt Erika Irmer sehr gut, wie sie sagt, sondern vor allem der Austausch über die Bilder mit anderen.