Stau zum Ferienstart: 40 Kilometer stockender Verkehr auf der A8

Erste Staus und Verzögerungen gibt es schon seit dem Morgen. Auf der A8 Richtung Salzburg stockt der Verkehr zwischen Weyarn und Rohrdorf auf einer Länge von 40 Kilometern. Zusätzlich zum normalen Ferienverkehr gibt es auch noch die LKW-Blockabfertigung an der Grenze nach Österreich: Seit 5 Uhr heute Morgen lassen die Tiroler nur 300 LKW pro Stunde einreisen. Auf der A93 zwischen Dreieck Inntal und Kiefersfelden stauen sich deshalb auf der rechten Spur die Lastkraftwagen. Erwartet wird, dass sich der Verkehr hier heute noch bis auf die A8 zurückstauen kann.

Getränke mitnehmen nicht vergessen!

Komplett ruhig war es am Morgen noch auf der A9. Das dürfte sich aber im Lauf des Tages noch ändern, so die Prognose. Bis in den späten Nachmittag wird mit einem hohen Verkehrsaufkommen und vollen Autobahnen gerechnet. Weil es dabei immer wieder lange Staus geben kann, empfiehlt die Polizei, ausreichend Getränke mitzunehmen.