Stau nach LKW-Unfall auf A3 fordert Geduld der Autofahrer

Auf der A3 Passau Richtung Regensburg ist am Dienstagmorgen ein LKW im Baustellenbereich zwischen Wörth an der Donau/Wiesent und Rosenhof verunglückt. Der 22-jähriger Slowene war mit einem tschechischen LKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Betonteile zur Fahrbahnabgrenzung gefahren.

Sperrung für Bergung

Die rechte Spur ist blockiert. Laut Polizei muss die Autobahn voraussichtlich auch noch komplett gesperrt werden, um den Laster zu bergen und die umgefahrenen Fahrbahnteiler zu reparieren. Die Bergung gestaltet sich schwierig, da der Lkw mit einem Kran von den Betonwänden gehoben werden muss. Voraussichtlich werden sich die Behinderungen bis in den Mittag ziehen. Der Stau reicht bis Kirchroth zurück. Nähere Informationen bieten unsere BR24 Verkehrsmeldungen.

Bodenverunreinigungen: Ölwanne aufgerissen

Bei dem Unfall ist die Ölwanne des LKW aufgerissen, weshalb rund 600 Liter Diesel ausgelaufen sind. Davon sind 400 Liter in der Erde versickert. Die restlichen 200 Liter konnte die Feuerwehr abpumpen.

Erste Schätzung: Rund 30.000 Euro Schaden

Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 30.000 Euro. Die A3 bei Regensburg wird derzeit sechsspurig ausgebaut.