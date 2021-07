Stau in den Fahrschulen: Lange Wartezeiten bis zum Führerschein

Die Zwillingsschwestern Maja und Selma Engbert aus dem Landkreis Aschaffenburg wollten ihren Auto-Führerschein eigentlich bis spätestens Frühjahr 2021 in der Tasche haben. Angemeldet hatten sie sich dafür schon Ende September 2020. Doch erst zehn Monate später haben sie endlich einen Termin für die Praxis-Prüfung bekommen.

Ein Grund war der Lockdown im vergangenen Winter – da waren nämlich gar keine Fahrstunden möglich. Aber auch ohne diese Ausnahmesituation hätte es im Frühjahr wohl nicht geklappt. Durch die Verzögerung wird der Führerschein jetzt auch teurer, denn kurz vor der Prüfung sind nochmal Fahrstunden zum Üben fällig.

Teure Ausbildung und unattraktive Arbeitszeiten

"Wir haben ein Nachwuchsproblem", sagt Fahrschulinhaber Peter Bieber aus Goldbach im Landkreis Aschaffenburg. Demnach kommen die meisten Fahrlehrer langsam ins Rentenalter, und es kommen kaum neue nach. Laut Bieber liegt das auch an der Ausbildung.

Die kostet mehr als 13.000 Euro und dauert acht Monate, in denen die angehenden Fahrlehrer kein Geld verdienen. Auch wegen der Arbeitszeiten ist der Beruf nicht sehr beliebt: Am Abend für die Nachtfahrten und auch am Wochenende muss ein Fahrlehrer ran.

Peter Bieber: "Es gibt zu wenig TÜV-Prüfer"

Peter Bieber beklagt außerdem zu wenig Prüfkapazitäten von Seiten des TÜVs. Es sei sehr schwierig, zeitnah Termine für seine Fahrschüler zu bekommen. Das liege daran, dass es nicht genug Prüfer gebe. Die müssen in Bayern aktuell ein technisches Studium abgeschlossen haben. Peter Bieber fordert deswegen, dem Modell aus Hamburg zu folgen: Hier können erfahrene Fahrschullehrer Prüfer werden, ganz ohne Studienabschluss.

Neue Prüfungsordnung kostet mehr Zeit

Zum 1. Januar 2021 gab es außerdem Änderungen bei der praktischen Fahrprüfung. Der Prüfer erfasst auf einem Tablet-PC digital den Ablauf. Laut TÜV bietet das Fahrschülern mehr Transparenz. So verlängert sich die Prüfung aber um zehn Minuten, von 45 auf 55 Minuten.

Es fallen fünf Minuten mehr Fahrzeit an und weitere fünf Minuten für eine Nachbesprechung mit dem Prüfling. Die Konsequenz: Früher konnten in einer Fahrschule pro Prüfungstag zwölf Fahrschüler angenommen werden – jetzt sind es nur noch neun. Auch das verlängert die Wartezeit auf einen Termin.

Neuer Fahrschul-Verband will Probleme angehen

Anfang Juli hat sich der "Verband Innovativer Fahrschulen Deutschland" (VIFD) gegründet, mit Sitz in Berlin. Peter Bieber aus Goldbach ist erster Vizepräsident. Der Verband befasst sich mit den Problemen, die zu den langen Wartezeiten für die Schüler führen. Unter anderem fordert der VIFD, dass Theorie-Unterricht weiter online stattfinden darf. Aktuell gibt es dafür eine Ausnahmegenehmigung wegen Corona, aber nur noch bis zum 30.09.2021.

Kritiker argumentieren, der rein digitale Theorie-Unterricht würde nicht ausreichen für die Verkehrstauglichkeit der Prüflinge. Der VIFD hält dagegen: Weder seien die Unfallzahlen von Fahranfängern gestiegen, noch seien mehr Fahrschüler durchgefallen. Bieber argumentiert, durch den digitalen Unterricht sei es sogar möglich, mehr Teilnehmer zu schulen und dadurch Stau in den Fahrschulen zu vermeiden.