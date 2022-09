Stau bei Schwimmkursen: Hofer Projekt will Abhilfe schaffen

Vier Hofer Vereine sorgen in einem oberfrankenweit einmaligen Projekt dafür, dass mehr Kinder in der Stadt das Schwimmen lernen. "Durch Corona ist bei den Schwimmkursen ein Stau entstanden. Wir sind jetzt dabei, den Rückstand aufzuholen", sagte Paul Schmid von der Schwimmabteilung der Interessengemeinschaft Langstreckenlauf (IfL) Hof dem Bayerischen Rundfunk.

Schwimmkurs für ukrainische Kinder mit Übersetzern

Nach seinen Angaben können in Hof derzeit etwa 500 Kinder nicht schwimmen. Im Gegenzug haben 250 Kinder in diesem Jahr Schwimmkurse im Rahmen des Projekts besucht und das "Seepferdchen" erworben. Im vergangenen Jahr waren es rund 200 Kinder. Die Teilnehmer wurden durch Schreiben an die Grundschulen rekrutiert. Bis zum Ende der Sommerferien fanden 15 Schwimmkurse statt, einer davon extra für ukrainische Kinder – hier waren auch Übersetzer dabei.

Viele Unterstützer ermöglichen Schwimm-Projekt

Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Hof, den Stadtwerken Hof, die freien Eintritt ins Hallenbad gewähren, und vom Rotarier-Club Hof. Neben der IfL sind an dem Projekt auch die Wasserwacht, die DLRG und der Schwimmverein Hof 1911 beteiligt. Die Vereine stellen die Übungsleiter, dank frühzeitiger Ausbildung stehen laut Paul Schmid vom IfL auch genügend zur Verfügung.

Energiekrise könnte Stau verschlimmern

Seinen Angaben nach ist das Schwimmkurs-Projekt in Oberfranken in dieser Form einzigartig. Es wird künftig sogar noch ausgeweitet: Mit Werbung außerhalb der Schulen sollen noch mehr Kinder erreicht werden. Trotzdem bleiben bei Paul Schmid noch Wünsche offen: "Wir brauchen mehr Wasserflächen, Schwimmen lernen geht nur im Hallenbad". Sollte es wegen der Energiekrise zu Schließungen von Hallenbädern kommen, werde das den Rückstand von Kindern beim schwimmen Lernen weiter verschlimmern.