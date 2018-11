Stau bei Pocking - Leuchttafeln an der A3 bringen nichts

Wegen der Grenzkontrollen auf der A3 erstickt die Grenzregion rund um Pocking (Lkr. Passau) im Verkehr. Mit Leuchttafeln will man seit knapp zwei Wochen die Situation entspannen. Die Tafeln sollen die Verkehrsteilnehmer auf die A3 leiten. Damit könnten die umliegenden Dörfer vom Verkehr entlastet werden. Denn die Zahlen zeigen es: Trotz des Grenzkontrollstaus geht es über die Autobahn in der Regel schneller als über die Bundes- und Staatsstraße. In der Praxis hat sich die Idee allerdings noch nicht bewährt, sagen die Anwohner.

Neuburger sind skeptisch

Die betroffenen Bürger in Neuburg am Inn (Lkr. Passau) sind noch nicht zufrieden. Die Politik müsse mehr tun, eine Umgehungsstraße wäre nötig, findet Norbert Hallmann von der örtlichen Bürgerinitiative.

"Wenn wir nicht wüssten, dass die Leuchttafeln aufgestellt wurden, hätten wir nichts gemerkt." Norbert Hallmann, BI-Sprecher

Seit Ende Juli werden in Neuburg laufend Autos gezählt. Ob die Leuchttafeln tatsächlich etwas bringen und jetzt weniger Verkehr durch den Ort rollt, wird frühestens im Dezember feststehen. Erst dann liegen belastbare Ergebnisse vor, heißt es bei der Regierung von Niederbayern.

Pkw-Maut könnte alles noch verschlimmern

Mit Blick in die Zukunft zeigen sich die Neuburger pessimistisch. Sie befürchten, dass sich ihre Lage noch verschlimmern wird, sobald es die Pkw-Maut gibt. "Dann werden sich zusätzlich noch alle Österreicher, die sich wenige Kilometer auf der Autobahn sparen wollen, durch unser Dorf schieben", sagt Norbert Hallmann.