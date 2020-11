Stau befürchtet: Fahrraddemo auf Frankenschnellweg in Nürnberg

Aufgrund einer Fahrrad-Demonstration von "Fridays for Future" kommt es am Abend in Nürnberg zu Verkehrsbehinderungen. Das teilte die Stadt Nürnberg mit. Insbesondere im Bereich An den Rampen wird es laut Stadt zu erheblichen Rückstaus in beide Richtungen auf dem Frankenschnellweg A73 kommen. Autofahrer werden daher gebeten, die genannten Bereiche zwischen 17 und 20 Uhr großräumig zu umfahren.

Demonstranten klagten gegen Demo-Beschränkung

Die Aufzugstrecke der Fahrrad-Demo wurde zuvor von der Versammlungsbehörde in Nürnberg in Teilen beschränkt. Das Ordnungsamt sah es als unverhältnismäßig an, dass die Fahrradfahrer einen kleinen Teil über den Frankenschnellweg fahren, da die Demo-Teilnehmenden sich so pauschal vor die Interessen der Autofahrer stellen würden. Zudem wären die Auswirkungen erheblich und es käme zu weitreichenden Sperrungen im Berufsverkehr.

Dagegen klagten die Demonstranten und bekamen am Abend vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in einem Eilverfahren recht. Das Gericht konnte nicht erkennen, dass die Sperrung des Frankenschnellwegs zu wesentlich erhöhten Verkehrsgefahren führen werde, die den Versammlungsteilnehmern auch unmittelbar zugerechnet werden könnten, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

"Fridays for Future" demonstriert für Ausbaustopp

Die Demonstration organisieren die Klimaschützer von "Fridays for Future Nürnberg". Diese fordern den Ausbaustopp des Frankenschnellwegs und den kompletten Erhalt des Dannenröder Waldes. In Mittelhessen werden Bäume für den Ausbau der Autobahn A49 gefällt. Laut FFF-Aktivisten sei es wichtig, durch Protest auf Probleme sowie deren Lösungen aufmerksam zu machen.