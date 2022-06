Stau auf der A3: Warum Regensburgs Verkehrssystem so fragil ist

Wer am Mittwoch in und um Regensburg mit dem Auto unterwegs war, hat es gespürt: Die Hauptverkehrsadern im Stadtgebiet waren überschwemmt mit Autos. Der Grund: Ein schwerer Unfall auf der A3 mit drei beteiligten Lkw am frühen Mittwochmorgen, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Die A3 war in Fahrtrichtung Passau bis in die Abendstunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die umliegenden Straßen umgeleitet, aber auch die waren schnell überlastet. Klar, so ein schwerer Unfall ist ein beispielloses Einzelereignis. Aber zeigt trotzdem ein Problem auf: Das Verkehrssystem rund um Regensburg ist fragil. Also: Was tun, wenn wieder einmal die Hauptverkehrsadern verstopft sind?

Weiträumig umfahren

Die Stadt Regensburg kennt das Problem. Kommt es auf der Autobahn zu Unfällen oder gibt es aus irgendeinem Grund Stau, stößt das innerstädtische Straßennetz – besonders zur Rush Hour – schnell an seine Grenzen. Die Stadt empfiehlt ortskundigen Autofahrerinnen und Autofahrern die betroffenen Gebiete soweit möglich großräumig zu umfahren. Heimvorteil nutzen, sozusagen.

ADAC empfiehlt Umstieg auf ÖPNV

Aber auch die Ausweichrouten nach einem Unfall und einer Autobahnsperre schnell verstopft. Dazu kommt im Fall der Stadt Regensburg die ohnehin schon hohe Auslastung des innerstädtischen Verkehrs durch die Rush Hour am Morgen und am Abend. Alternativlos, wer bereits im Stau steht. Die besten Chancen haben laut ADAC Südbayern die, die noch gar nicht losgefahren sind. Neben einer großräumigen Umfahrung des betroffenen Gebiets zum Beispiel über die A92 empfiehlt der ADAC den Umstieg auf den ÖPNV – bestenfalls auf die Schiene.

Die Alternative: Doch lieber ein bisschen länger im Büro bleiben und dafür später ohne Staufrust heimfahren. Über den Verkehrsfunk bleiben Sie auf dem Laufendenden, wann die Straßen wieder frei sind.

CSU setzt auf Ausbau und Verkehrsmanagement

Das Thema Verkehr und Verkehrsmanagement wird auch in der Politik heiß diskutiert. Peter Aumer ist CSU-Bundestagsabgeordneter mit Direktmandat aus dem Wahlkreis Regensburg. Das Thema Verkehr zählt zu seinen Schwerpunkten. Er plädiert für den verstärkten Einsatz von sogenannten Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Weiter setzt sich Aumer für den Ausbau von Straßenverkehrswegen ein, zum Beispiel den sechsspurigen A3-Ausbau. Aber auch beim ÖPNV, vor allem auf der Schiene, sieht Aumer Nachholbedarf.

Grüne Stadtratsfraktion hofft auf Stadtbahn

Damit stößt er ins gleiche Horn wie der Regensburger Stadtrat. Stefan Christoph ist Vorsitzender der Grünen Stadtratsfraktion. Seine Devise: Es braucht Alternativen zum Individualverkehr, um in die Stadt zu kommen, gerade für Berufspendler. "So vermeide ich am Ende auch Stau für die Leute, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind", so Christoph. Seine Hoffnungen setzt Christoph auf die geplante Stadtbahn. Damit könnten viele Leute schnell in die Stadt gebracht werden. Außerdem gälte es, die bereits existierenden Park&Ride-Angebote in der Stadt besser zu bewerben.

Lkw-Fahrer bei schweren Verkehrsunfall gestorben

Bei dem schweren Unfall am Mittwochmorgen auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wörth an der Donau/Wiesent war gestern ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Einer der beteiligten Lkw brannte aus. Die A3 war in Fahrtrichtung Passau bis in die Abendstunden gesperrt.