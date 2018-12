Stau auf A3: Aufwändige Bergung von Gefahrgut-Lkw

Die Bergung eines verunglückten Gefahrgut-Lkw auf der A3 im Kreis Passau hat sich bis in den frühen Morgen hingezogen. Der Verkehr staute sich in der Nacht auf über 20 Kilometern. Erst gegen zwei Uhr am Morgen war die Autobahn wieder geräumt, die Polizei weckte die im Stau schlafenden Lastwagenfahrer.

Lkw kam in Baustelle von Fahrbahn ab

Ein slowakischer Sattelzug mit Tank-Auflieger war an einer Baustelle bei Pocking (Lkr. Passau) in Fahrtrichtung Österreich gestern am frühen Nachmittag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr sich im weichen Bankett fest, dank der Leitplanke rutschte er nicht weiter ab. Beladen war er mit brennbarem Gefahrgut. Feuerwehr, Polizei, Autobahnmeisterei und Bergeunternehmen mussten sich für die aufwändige Bergung abstimmen.

Hätte die Bergung nicht geklappt, hätte die Ladung heute abgepumpt und die Autobahn mehrere Stunden lang gesperrt werden müssen. Eine Gefahr für Bevölkerung und Verkehrsteilnehmer bestand laut Polizei nicht, es ist kein Gefahrgut ausgetreten.