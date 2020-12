Stau an der Grenze: Verkehrspolizei Passau schickt mehr Personal

Die Verkehrspolizei Passau reagiert auf die Einreise-Kontrollen der Österreicher und stockt ihr Personal auf. Am Samstag war es auf der A3 zeitweise zu einem Stau von 17 Kilometern Länge gekommen. Das entsprach laut Polizei einer Wartezeit von bis zu drei Stunden.

Stau bedeutet auch Unfallrisiko

Zusätzliche Streifenwagen werden nun den Verkehr auf der A3 beobachten und Staus betreuen, heißt es. "Sobald es Stau gibt, bleiben Autos liegen und es gibt Auffahrunfälle, um die wir uns kümmern müssen", sagt Christian Kurz von der Verkehrspolizei Passau. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei haben zwischen Passau-Süd und Pocking bereits Stau-Vorwarnschilder angebracht. Im Moment sei die Verkehrslage aber entspannt.

Polizei rechnet mit weiteren Behinderungen

Die Verkehrspolizei Passau will solange verstärkt im Einsatz sein, wie die Kontrollen in Österreich dauern. Nach jetzigem Stand ist das der 10. Januar. In den kommenden Tagen wird mit weiteren Behinderungen gerechnet. Christian Kurz von der Verkehrspolizei Passau denkt aber nicht, dass es an den Weihnachtstagen noch schlimmer wird als am vergangenen Samstag. Auch deshalb, weil der Eurotunnel gesperrt wurde. Über den Tunnel, der Großbritannien und Frankreich verbindet, kämen laut Kurz jedes Jahr Tausende, die dann über die A3 bei Passau/Suben nach Osteuropa weiterfahren und dort Weihnachten verbringen.

Triftige Gründe für Grenzüberfahrt

Wer über die Grenze nach Österreich fahren will, braucht gute Gründe: Transit, berufliche, medizinische Gründe oder der Besuch von Lebenspartnern oder engen Verwandten - das sind die Ausnahmen. Alle anderen werden zurückgeschickt. Wer trotzdem die Grenze passiert, muss in eine verpflichtende, zehntägige Quarantäne. Ab dem 5. Tag kann man sich mit einem negativen PCR- oder einem Antigen-Test wieder frei bewegen.

Österreich geht am 26. Dezember in einen weiteren harten Lockdown. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte an, dass nicht lebensnotwendige Geschäfte, der Handel und Dienstleistungsbetriebe bis zum 18. Januar geschlossen werden. Bis zum 24. Januar gelte eine ganztägige Ausgangsbeschränkung.