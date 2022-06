Statt Urlaub vom Airport Nürnberg aus: Ohne Gepäck zuhause

Frust bei Urlaubern aus Franken: Sie wollten am Pfingstsamstag morgens nach Rhodos, doch statt nun auf der griechischen Insel ihre Ferien zu verbringen, sitzen sie zuhause und warten auf ihre Koffer. Schuld ist das Gepäckchaos am Nürnberger Flughafen an Pfingsten, wie sie BR24 mitteilten. Die Urlauber erlebten einen sehr traurigen und stressigen Pfingstsamstag am Flughafen.

Flughafen schon morgens im Chaos

Sabine Labusga Dunaew ist eine der Reisenden, die es nicht nach Rhodos schaffte. Sie schreibt, dass sie pünktlich um 02.15 Uhr am Flughafen gewesen sei, um rechtzeitig einzuchecken und dass schon um diese Zeit Chaos in der Abflughalle geherrscht habe. Der Grund: "ein Gepäckstau". Die Schalter, an denen anschließend eingecheckt werden sollte, waren ihren Worten nach mit vier Mitarbeitern besetzt, "die uns bestätigt haben, nicht länger als acht Wochen hier zu arbeiten." Es sei zu Problemen gekommen, weil Kinder nicht ihren Eltern zugewiesen worden seien und kostenpflichtig reservierte Plätze anderweitig vergeben waren.

Am Schalter sei den Reisenden des Flugs ART4412 mit der lettischen Charterfluggesellschaft SmartLynx Airlines, der um 05.00 Uhr starten sollte, nicht mitgeteilt worden, dass es Probleme mit ihrem Gepäck geben würde. "Flüge vor uns sind da bereits schon teilweise ohne Gepäck gestartet", so Sabine Labusga Dunaew. Sie selbst und alle weiteren Passagiere hätten allerdings nicht gewusst, dass dieses Problem auch sie treffen würde.

Stress im Flieger vor dem Abflug

Als die Passagiere verspätet dann endlich in der Maschine waren, sei das Chaos weitergegangen. "Erst kurz nach 07.30 Uhr stellte sich der sehr undeutliche und schlecht englisch sprechende Pilot vor und entschuldigte sich zunächst nur für die Verspätung. Irgendwann erwähnte er, dass wir übrigens ohne Gepäck fliegen würden und das Gepäck in den nächsten Tagen nachgeflogen werden würde." Daraufhin sei es wieder zu chaotischen Diskussionen gekommen, an deren Ende der Kapitän mitgeteilt habe: "Ich habe soeben mit TUI telefoniert. TUI hat entscheiden, dass das Flugzeug jetzt ohne Gepäck starten wird. Sollte es Passagiere geben, die auf ihr Gepäck angewiesen sind, mögen sie jetzt das Flugzeug verlassen. Sie werden unten von einem TUI Mitarbeiter empfangen und es wird nach einem anderen Flug geschaut und sogar bei Bedarf ein Hotelzimmer zur Verfügung gestellt." Die Fluggäste wurden gebeten sich "asap" (as soon as possible), also so schnell wie möglich, zu entscheiden. Das sorgte für Frust im Flieger.

Aus dem Flieger ausgestiegen – und ohne Hilfe sitzen gelassen

Fünf Familien hätten daraufhin "unter Druck", so Sabine Labusga Dunaew, das Flugzeug verlassen, ohne wirklich zu wissen, was das für sie bedeutet. Dies bestätigt auch Thomas Strauß, der mit einem Kleinkind in den Urlaub fliegen wollte. Als klar war, dass das Gepäck nicht mitkam, stiegen auch er und seine Familie aus. Alle fünf Familien versuchten über Stunden vergeblich zu erfahren, wo ihre Koffer waren und ob sie zu einem späteren Zeitpunkt fliegen könnten. Dabei seien sie sowohl vom "Lost & Found"-Schalter als auch von der TUI-Zentrale vertröstet oder wieder weitergeschickt worden, sollten verschiedene Stellen anrufen und bekamen keine wirkliche Hilfe, so ihre Aussage. Am Ende verbrachten die Familien den Tag im Flughafen, das bestätigen auch die weiteren Betroffenen.

Wer ist für die Misere verantwortlich?

Während der Pilot gesagt habe, der Reiseveranstalter TUI würde sich um die Urlauber kümmern und die Flüge umbuchen, erklärte TUI, der Pilot habe versichert, die fünf Familien seien freiwillig und auf eigenen Wunsch ausgestiegen – deshalb gäbe es auch keinen Ersatz. Zudem: "Laut der Aussage des Piloten habe TUI die Entscheidung getroffen, den Flieger ohne Gepäck zu starten. Laut dem Airport Nürnberg entscheidet dies der Pilot", ärgert sich Sabine Labusga Dunaew. "Bis circa 16.00 Uhr verweilten wir fünf Familien, mit Kindern im Alter zwischen neun Monaten und 17 Jahren. Keiner hat sich um uns gekümmert geschweige denn bemüht", so ihr bitteres Resümee. Ein Betroffener berichtete dem BR: "Wir sind dann nach einer Odyssee von 14 Stunden völlig erschöpft ohne Koffer und Urlaub nach Hause gefahren." Wer für die Misere verantwortlich ist? In dieser Frage weisen alle Beteiligten wie Pilot, Flughafen und Reiseveranstalter die Schuld von sich.

Auch auf Rhodos: Kein Gepäck

Einige Familien hätten nun die Möglichkeit, eine Umbuchung anzunehmen. Einige warten derzeit noch auf ihre Koffer, die am Samstag am Nürnberger Flughafen aufgegeben wurden. Und ihnen ist es sicherlich kein Trost, dass auch unter denen, die gereist sind, einige sind, die fünf Tage nach Abflug noch immer auf ihr Gepäck gewartet haben. So wie Elke Bühling, die in demselben Flieger gesessen war, sich aber für den Abflug entschied. Auch sie bestätigte die chaotische Situation bei der Abfertigung und im Flieger. Auskünfte bekam sie weder von der lettischen Fluglinie, noch vom Veranstalter auf telefonische Anfrage. Erst als sie ihr Nürnberger Reisebüro am Dienstag eingeschaltet habe, bewegte sich etwas: Sie bekam am Mittwochabend ihre Reisetasche, erzählte sie BR24. Ob sie Dinge wiedererstattet bekommt, die sie sich kaufen musste – das weiß sie bis heute nicht.