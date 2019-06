24.06.2019, 09:21 Uhr

Statt Sonnenaufgang: Anzeigen für E-Scooter-Fahrer in Nürnberg

Es hätte so romantisch sein können – doch statt den Sonnenaufgang zu genießen, hat ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer in Nürnberg am Sonntag die frühen Morgenstunden auf der Polizeiwache verbracht.