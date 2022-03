Statt sie zu fällen: Nürnberger UmweltBank siedelt Bäume um

Die Nürnberger UmweltBank richtet an der Ecke Nordwestring/Bielefelder Straße das "UmweltHaus" als ihren neuen Firmensitz ein. Dieses Holzhybridhaus soll besonders wenig Energie und Ressourcen verbrauchen. An der Baustelle müssen auch Bäume weichen. Doch die Bank, die sich einen ökologischen Anspruch auf die Fahnen geschrieben hat, lässt sie nicht einfach fällen, sondern siedelt sie um.

20.000 Euro für die Verpflanzung von Bäumen

So wurde bereits eine Winterlinde ins Nürnberger Westbad verpflanzt. Am heutigen Freitagmittag wurden zwei weitere Bäume – eine acht Meter hohe Hängebuche und eine 13 Meter hohe Schwarzkiefer – auf dem Gelände selbst versetzt. Die Kosten in Höhe von gut 20.000 Euro für die Verpflanzung der drei Großbäume dürften zumindest bei größeren Bauprojekten kein Hinderungsgrund sein, ist man bei der UmweltBank überzeugt. "Wir möchten auch andere Bauherren ermutigen, Bäume zu erhalten", so der Vorstandssprecher der Umweltbank, Jürgen Koppmann, "zumal die Erfolgsquote von Verpflanzungen mit 97 Prozent sehr hoch ist."

Umweltbank wächst stetig

Die Nürnberger Umweltbank ist eine der führenden Banken mit dem Thema Nachhaltigkeit als eines der wesentlichen Geschäftsziele. Die stetig wachsende Bank hat im Jahr 2021 vor Steuern und Rücklagen laut eigenen Angaben einen Gewinn von 38,1 Millionen Euro erzielt. Die Bilanzsumme sei um rund 20 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro geklettert.