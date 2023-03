Statt schwerer Maschinen: Waldarbeit mit Pferden

Etwa 80 Ster Fichten und Buchen sind in einem Stück Wald im Landkreis Ebersberg gefällt worden. Von den Motorsägen ist nichts mehr zu hören. Aber auch keine Geräusche von Forstmaschinen, die die Bäume aus dem Wald transportieren.

Stattdessen läuft Sebastian Antretter mit einem Strick in der Hand einem großen braunschwarzen Pferd hinterher. Lange wehende Locken-Mähne, kräftiger Körperbau: Beim Leonhardiritt würde so ein schönes Tier sicher die Blicke auf sich ziehen. Aber hier ersetzt es PS-starke Maschinen.

Rückepferde hören auf Kommandos

Sebastian Antretter setzt seinen vierjährigen Hengst General in dieser Saison zum ersten Mal ein. "Der muss noch lernen", meint er. Aber so wie das Kaltblutpferd einen Holzstamm nach dem anderen aus dem Wald auf einen Sammelplatz zieht, wirkt das schon sehr gekonnt. Über eine Kette mit großem Karabiner befestigt Sebastian Antretter den Baumstamm am Geschirr des Pferdes. Eine Peitsche hat er nicht. Das Pferd versteht, was er sagt. "Wüst bedeutet links, und Hott ist rechts." Hat sich das Tier erst einmal in Bewegung gesetzt, muss Sebastian schauen, dass er hinterher kommt.