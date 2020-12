Statt Schulkonzert: Realschule Rain produziert Weihnachtssong

Über 50 Mal Video- und Audiomaterial hat der Rainer Musiklehrer Christian Keller zugesandt bekommen. Ihn hat es besonders gefreut, dass so viele mitgemacht haben. Und zwar Schüler, Lehrer und Eltern. Seit Anfang des Schuljahres gibt es keinen Wahlunterricht, also auch kein gemeinsames Musizieren wie etwa in der Big Band. So ist er auf die Idee zu dieser ganz besonderen Weihnachtsaktion gekommen: Jeder spielt oder singt für sich das bekannte Weihnachtslied "Feliz Navidad", entstanden aber ist ein Gemeinschaftsprojekt.

Mehrere Instrumente an verschiedenen Orten

Im Wohnzimmer, im Garten, mit Nikolausmütze oder auch ohne, haben die Musikerinnen und Musiker ihren Part eingespielt und sich dabei gefilmt. Gitarre, Trompete, Schlagzeug, Querflöte, Keyboard, Ukulele und viele andere Instrumente sind vertreten. Musiklehrer Christian Keller hat das alles so zusammengeschnitten, dass alle gleichzeitig zu hören sind und jeder mal zu sehen ist.

Das haben die Schüler übrigens auch auf Tablets geladen und in den umliegenden Seniorenheimen verteilt.