Statt Schule: Memminger Schüler bei "Fridays for Future"-Demo

Protestieren statt lernen: Etwa 60 Schüler aus Memmingen schließen sich dem Protest für eine effektivere Klima- und Umweltpolitik an. Am Morgen haben sie sich auf den Weg zur zentralen Demo nach München gemacht - natürlich klimafreundlich mit dem Zug.

"Fridays for Future" am Münchner Marienplatz

"Fridays for Future" heißt die Aktion, ins Leben gerufen von einer Schülerin aus Schweden. Greta schwänzt seit Monaten freitags die Schule und demonstriert vor dem schwedischen Reichstag. In München wird in der Innenstadt demonstriert: Die jungen Leute versammeln sich am Marienplatz. Angemeldet ist die Demo "Fridays for Future" beim Münchner Kreisverwaltungsreferat für 750 Teilnehmer. Wie viele es wirklich werden, ist schwer abzuschätzen.

Memminger Gymnasien drohen nicht mit Verweisen

Das Bayerische Kultusministerium hat es den einzelnen Schulleitungen überlassen, wie sie mit dem Fernbleiben vom Unterricht umgehen wollen. Wer unentschuldigt fehlt, muss mit einem Verweis rechnen.

Am Memminger Vöhlin-Gymnasium wird das unentschuldigte Fehlen akzeptiert, wenn es bei einer einmaligen Teilnahme bleibt. Jeden Freitag für den Klimaschutz dem Unterricht fernzubleiben, geht nicht, stellt die Schule klar.

Ähnlich sieht man das beim Bernhard-Strigel-Gymnasium. Hier müssen die Schüler allerdings eine Entschuldigung der Eltern bringen. Als Grund für das Fehlen sollen sie die Teilnahme an einer "Veranstaltung zur politischen Bildung und Demokratieerziehung" eintragen, heißt es von der Memminger Schule.