Statt Protest in Brüssel: Traktordemo durch Würzburg

200 Schlepper haben am Montagnachmittag in Würzburg und Umgebung gegen Pläne der EU protestiert. Organisiert hat die Schlepperdemo der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern e.V." (LSV). Der rund 2 Kilometer lange Konvoi war von Rottendorf nach Veitshöchheim unterwegs. Laut LSV gingen die Landwirte für eine Klimapolitik mit fairen Rahmenbedingungen auf die Straße.

Protest gegen Pläne der EU

Anlass war der sogenannte Green Deal der EU, ein großes Investitions-, Gesetzes- und Strategienpaket, mit dem viele Lebensbereiche klimafreundlich gestaltet werden sollen. Dadurch würden die Kosten der heimischen Produktion nach Ansicht des LSV deutlich verteuert. Wenn an die Importe nicht die gleichen Anforderungen gestellt würden, wie an die Landwirte innerhalb der EU, drohe ein Import von Produkten aus Regionen, in denen für den Anbau Regenwald gerodet werde.

Start in Rottendorf, Ziel in Veitshöchheim

Die unterfränkischen Landwirte haben sich bereits um 15.00 Uhr am Wöllrieder Hof in Rottendorf (Lkr. Würzburg) zu einer Kundgebung versammelt. Anschließend sind die Schlepper im Konvoi zum Mittelpunkt der EU bei Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) gefahren, wo sie an den Mainfrankensälen noch eine Abschlusskundgebung abhielten. Die Route führte die Traktordemo über die B8 und den Greinbergknoten auf die Nordtangente Würzburg. Von dort aus fuhren die Landwirte auf die B27 in Richtung Veitshöchheim.

Teils massive Verkehrbehinderungen

Nach der Abfahrt Veitshöchheim „Am Geisberg“ absolvierte der Konvoi noch eine Schleife durch den dortigen Kreisverkehr. Danach bewegte sich der Konvoi in die Würzburger Straße. Zwischen 18.00 und 19.00 Uhr kam es zu teils erheblichen Behinderungen. Die Polizei musste wegen der Schlepperdemo teilweise den Verkehr anhalten.