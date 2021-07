Statt Oktoberfest: Klima-Camp während IAA in München geplant

Mit einem Klima-Camp auf der Theresienwiese wollen Aktivisten und Aktivistinnen während der Internationalen Automobilausstellung (IAA) im September in München für eine umweltfreundliche Mobilitätswende werben. Gespräche mit der Stadt über Standort und Genehmigung liefen noch, wie die Organisatoren mitteilten. Zum Bündnis gehören unter anderen die Jugendorganisation BUND Naturschutz und Fridays for Future München.

Theresienwiese und Obersendlinger Sportpark zur Auswahl

Die Stadt müsse auch Protestierenden Raum geben, nicht nur der Autoindustrie, forderte das Bündnis. Geeignete Orte seien aus Sicht der Aktivisten der Hermann-von-Siemens-Sportpark oder die Theresienwiese, auf der im September normalerweise das Oktoberfest stattfindet und dieses Jahr coronabedingt ausfällt.

Die IAA findet von 7. bis 12. September erstmals in München statt. "Viele klimaaktivistische Gruppen haben angekündigt, gegen die IAA in München zu protestieren, die in ihren Augen allein dem Greenwashing der Autoindustrie dient", sagte Michael Jäger vom Camp-Bündnis. Das Camp will etwa 1.500 Teilnehmenden Platz bieten und Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung bereitstellen. Zudem soll es ein Bildungsprogramm geben und ein entscheidender Anlaufpunkt der Klimagerechtigkeitsbewegung werden, so die Veranstalter. Um das Risiko einer Corona-Infektion gering zu halten, wollen die Organisatoren ein Hygienekonzept vorlegen