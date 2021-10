26.10.2021, 21:39 Uhr

Statt Halloween-Zauber: Aichach feiert "Nacht des Lichts"

Ein Lichterreigen statt Geisterparty und Gummispinne: In Aichach wird am Sonntagabend, am Vorabend zu Allerheiligen, wieder die traditionelle "Nacht des Lichts" gefeiert.