Statt Gottesdienst: Gemeinde spricht über Missbrauchsskandal

In der Kirche Maria Geburt im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim gab es an diesem Sonntag keine Eucharistiefeier. Statt einem liturgischen Gewand trug der Pfarrer Markus Krauth normale Kleidung. Und trotzdem versammelte sich die Gemeinde in der Kirche: Es wurde geschwiegen, aus dem Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising vorgelesen und für den Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz gespendet. Die Gemeinde will mit dieser Aktion ein Zeichen setzen.

"Wir wollen das Vertuschen durchbrechen"

"Was können wir tun? Als – im Verhältnis zur gesamten deutschen Kirche – kleine Pfarrgemeinde am Südrand von Aschaffenburg? Den Betroffenen ein Zeichen geben! Wir wollen das so nicht mehr mittragen. Wir wollen das Vertuschen und Hinhalten durchbrechen", sagte die Vorsitzende des Gemeinde-Gremiums Christine Brumhard zu Beginn der Veranstaltung. Eine andere Frau aus der Kirchengemeinde erzählte von einem Betroffenen, der ihr seine Geschichte anvertraut hat – ein Mann, der als kleiner Junge bei den Regensburger Domspatzen missbraucht worden ist.

Aktion macht einer Betroffenen Hoffnung

Beim Gespräch im Anschluss an die Aktion meldete sich auch eine Betroffene zu Wort. Pfarrer Markus Krauth kämpft mit den Tränen, als er davon erzählt: "Sie war selbst betroffen, sie ist selbst sexuell missbraucht worden. Und sie fand den Gottesdienst hier so toll, dass er ihr Hoffnung macht, dass das ein Neubeginn von Kirche sein kann. Das war sehr berührend."

Pfarrer: "Das Zeichen ist stark"

Pfarrer Markus Krauth hofft, dass die Aktion dabei hilft, das Verhältnis der Betroffenen zur Kirche zu verbessern. "Die haben ihr Gottvertrauen verloren, ihr Selbstvertrauen, müssen eine Therapie machen. Und das haben wir als Kirche getan, die wir eigentlich für das Leben stehen und für Nächstenliebe. Das ist die Katastrophe", sagt Markus Krauth. Das Zeichen der Aktion in Aschaffenburg sei stark. Das habe man gehört und gesehen. Ausreichend sei es aber nicht.

Bistum Würzburg bedauert Gottesdienst-Ausfall

Der Ausfall des Gottesdienstes ist beim Bistum auf Kritik gestoßen. Der Würzburger Generalvikar Jürgen Vorndran sagte am Freitag, dass die Bistumsleitung die Solidaritätsaktion zwar unterstütze. "Aber wir halten die Aussetzung der Eucharistiefeier in keiner Frage für die richtige Aktion. Das tut uns sehr leid, das bedauern wir sehr stark und wir bitten darüber noch einmal nachzudenken". Die Eucharistiefeier dürfe nicht instrumentalisiert werden und "für überhaupt keine Frage irgendwo ausgesetzt werden".

Pfarrer sieht Aktion nicht als Instrumentalisierung

Pfarrer Markus Krauth kann die Reaktion des Bistums verstehen. "Sie handeln nach dem Kirchenrecht", sagt Markus Krauth. Aus juristischer Sicht müsse er tatsächlich sonntags Gottesdienste abhalten. Die Aktion sei jedoch keine Instrumentalisierung. "Für mich war es ein sehr großer Gottesdienst. Aber eben etwas anders", sagt Krauth. "Ich bin heilfroh, dass wir das gemacht haben und es kann sein, dass der Generalvikar und der Dekan das irgendwann auch anders sehen werden."

Offener Brief an Würzburger Bischof Jung

Dass der Gottesdienst in der Gemeinde Maria Geburt ausfällt, hatte die Gemeinde in einem offenen Brief an den Würzburger Bischof Franz Jung angekündigt. "Denn der zwölfjährige Skandal ist ein Verrat am Wort Gottes und der auf ihn verweisenden Sakramente", heißt es in dem Brief. Auch an den kommenden beiden Sonntagen sollen die Gottesdienste in der katholischen Gemeinde Maria Geburt in Aschaffenburg ausfallen.