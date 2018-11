Statt Eichenzentrum: Schloss Luitpoldshöhe als Spessartzentrum?

Mit den Plänen ist die Bürgerbewegung "Freunde des Spessarts" heute an die Öffentlichkeit gegangen. Demnach soll das Spessartzentrum im ehemaligen Jagdschloss des Prinzregenten Luitpold von Bayern installiert werden. Einzelheiten dazu wollen die Ideengeber am kommenden Freitag vorstellen - bei einer Pressekonferenz, zu der Vertreter der Presse, der Naturschutzverbände, der Politik aber auch sonstige Interessierte eingeladen sind.

Schloss Luitpoldshöhe: Eigentümer befürwortet Spessartzentrum

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Bernd Kempf, der Vorsitzende der "Freunde des Spessarts", dass es sich bei den Plänen um die "viel bessere Alternative zum geplanten Eichenzentrum im hochsensiblen Hafenlohrtal" handeln würde. Der Eigentümer des Schlosses habe sich schon bereit erklärt, das Jagdschloss nahe der Autobahnauffahrt Rohrbrunn zur Verfügung zu stellen, um dort ein Natur-Informationszentrum zu errichten.

"Damit kann das hoch umstrittene und von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnte Eichenzentrum im Hafenlohrtal ad acta gelegt werden“. Bernd Kempf, Vorsitzender "Freunde des Spessarts"

Umstrittene Pläne für ein Eichenzentrum im Hafenlohrtal

Die "Freunde des Spessarts" und die übrigen Naturschutzverbände hätten sich bei einem ersten kurzen Ortstermin bereits überzeugt, dass das ehemalige Jagdschloss "hervorragend geeignet" sei für ein solches Spessartzentrum. Unter anderem sei die Lage des Bauwerks absolut unkritisch, weil es keine Schutzgebiete gäbe, die negativ beeinflusst werden könnten. Außerdem sei das Schloss Luitpoldshöhe über die nahe Autobahnanschlussstelle Rohrbrunn gut zu erreichen, es liege genau im Schnittpunkt aller drei Spessart-Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg und Main-Spessart.

Finanzierung des Spessartzentrums angeblich günstiger

Als wichtigen Punkt sieht Bernd Kempf die Kostenfrage an: Während für die kontrovers diskutierte Sanierung und den Umbau des Hofguts Erlenfurt im Hafenlohrtal rund 30 Millionen Euro anfallen würden, wären die Kosten des Spessartzentrums deutlich günstiger. Die "Freunde des Spessarts" fordern daher, dass "die Planungen für das Eichenzentrum zurückgestellt werden sollten, bis klar absehbar ist, was in Summe die beste Lösung bei der Weiterentwicklung des Spessarts ist".