Statt Bayreuther Festspiele: Public Viewing vor Villa Wahnfried

Als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten Bayreuther Festspiele findet für Wagner-Liebhaber ein Konzert in der Villa Wahnfried statt. Bekannte Wagner-Solisten führen Ausschnitte aus Richard Wagners Opern auf.

Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt singen im Haus Wahnfried

Am Samstag, dem traditionellen Eröffnungstag der Festspiele, führen die Solisten Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt in Richard Wagners früherer Villa Stücke aus verschiedenen Wagner-Opern auf. Begleitet werden die Sänger dabei von Jobst Schneiderat am Flügel der Villa Wahnfried. Die Leitung hat der Musikalische Direktor der Bayreuther Festspiele, Christian Thielemann. Auch Teile des Bayreuther Festspielorchesters wirken mit. Auf dem Programm stehen Arien des Walther von Stolzing aus "Die Meistersinger von Nürnberg", das "Siegfried-Idyll" sowie die "Wesendonck-Lieder".

Publik Viewing vor der Villa Wahnfried

Das Konzert wird für bis zu 400 Personen auf Videowänden vor der Villa Wahnfried übertragen. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Tickets für das Public Viewing sind ab Mittwoch, 22.07.20, auf der Website der "Musica Bayreuth" und an der Theaterkasse Bayreuth erhältlich. Die Einnahmen gehen an einen Fonds für Künstler, die wegen des Ausfalls der diesjährigen Festspiele in finanzielle Not geraten sind.

Bayerischer Rundfunk überträgt Wagner-Konzert

Das Konzert wird außerdem live vom Bayerischen Rundfunk übertragen. Zu hören ist es ab 16.00 Uhr auf BR-Klassik und im Internet. Im Anschluss und auch an den folgenden drei Tagen wird der Ring des Nibelungen in der Inszenierung von Frank Castorf und unter der musikalischen Leitung von Kyrill Petrenko aus dem Jahr 2015 ausgestrahlt.

ARD zeigt den "Jahrhundert-Ring" aus dem Jahr 1976

Der Fernsehsender 3sat beginnt ebenfalls am 25. Juli mit der Ausstrahlung der Ring-Inszenierung von Harry Kupfer unter dem Dirigat von Daniel Barenboim. Ein weiterer Höhepunkt ist dann die sogenannte "Große Ring Nacht" am 7. August. Dann werden der Fernsehsender ARD Alpha und die Radiowelle BR Klassik den "Jahrhundert-Ring" von Patrice Chereau aus dem Jahr 1976 präsentieren.