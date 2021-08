Statistik-Prognose: Bayern wächst weiter und wird älter

Es ist ein bisschen wie Wahrsagen, was der "Demographie-Spiegel" des Bayerischen Landesamts für Statistik machen soll – nämlich die Bevölkerungsentwicklung im Freistaat für die nächsten zwölf Jahre vorhersagen. Doch statt höherer Magie ist beim Demographie-Spiegel angewandte Mathematik am Werk. Und die sagt keine Wunder voraus. Die Botschaft lautet viel eher: Die bayerische Bevölkerung wächst konstant weiter.

Wachstum hält an

"Wir wachsen weiter und zwar in der Mehrzahl aller 2056 bayerischen Gemeinden", sagt Thomas Gößl, Präsident des Landesamt für Statistik. Bei mehr als der Hälfte der Gemeinden und Städte (1.263 von 2.056) sei mit einem Bevölkerungswachstum zu rechnen. Die Einwohnerzahl Bayerns werde bis zum Jahr 2033 auf 13,5 Millionen Menschen anwachsen – das ist ein Plus von 2,6 Prozent verglichen mit der Gesamtbevölkerungszahl im Jahr 2019.

Manche Kommunen werden schrumpfen

Doch nicht alle Kommunen im Freistaat werden sich über mehr Einwohner freuen: Nach der Prognose der Statistiker wird etwa ein Drittel der Gemeinden einen Bevölkerungsrückgang erleben. Von einem starken Rückgang – also mehr als zehn Prozent – sind gemäß der Prognosen allerdings nur 54 Gemeinden betroffen. Darunter seien viele Gemeinden in Ober- und Unterfranken.

Durchschnittsalter steigt

Wie auch in vielen anderen Bundesländern soll die Bevölkerung in Bayern laut dem Bericht auch älter werden. Im Jahr 2033 wird das Durchschnittsalter bei 45,3 Jahren liegen, im Jahr 2019 lag es noch bei 43,9 Jahren.

Homeoffice als Pluspunkt für ländliche Gebiete

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte auf der Pressekonferenz in Fürth, dass es in den vergangenen Jahren einen großen Zuzug in die großen Städte gegeben habe. Er rechne aber damit, dass sich das in den kommenden Jahren ändern werde. "Ich gehe davon aus, dass der Trend der Digitalisierung und der Trend zum Homeoffice dazu geeignet ist, die Entwicklung auch in den peripheren Regionen zu stabilisieren", sagte er.

Um die ländlichen Regionen aufzuwerten und weiterhin für junge Menschen attraktiv zu machen, sei es entscheidend, dass der Freistaat Bayern für eine gute Infrastruktur sorge. Dazu zählten zum Beispiel Verkehrsverbindungen und Bildungsangebote wie Kitas und Schulen.

Alle drei Jahre eine neue Prognose

Der "Demographie-Spiegel" sei nicht die Bibel, sondern eine Arbeitsgrundlage für jede Gemeinde, betonte Statistiker-Chef Gößl. Diese könnte auch mit beeinflussen, ob das Bevölkerungswachstum nach oben oder nach unten gehe. Der "Demographie-Spiegel" wird alle drei Jahre berechnet und basiert unter anderem auf der natürlichen Bevölkerungsentwicklung. Dazu zählen Geburten und Sterbefälle. Aus diesen Daten werden Trends berechnet.

Bevölkerungswanderung ist schwer zu berechnen

Dazu komme noch die sogenannte Wanderung von Menschen, die aus anderen Bundesländern oder dem Ausland nach Bayern ziehen. Dieser Parameter sei am schwersten zu berechnen und vorherzusagen, so Präsident Thomas Gößl. In den vergangenen zehn Jahren hätte die brummende Wirtschaft Bayerns viele Menschen in den Freistaat gelockt. Wegen der Pandemie sei es im Jahr 2020 zu weniger Zuwanderung nach Bayern gekommen, so Gößl. Inzwischen steige aber die Zahl der Menschen wieder, die im Freistaat eine neue Heimat sehen.

