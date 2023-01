Statistik: Pandemie-Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Bayern

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt verändert. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilt, gab es im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2019 überdurchschnittlich viele neue Beschäftigte in den Krankenhäusern, bei den Dienstleistern in der Informationstechnologie und bei Post- und Kurierdiensten.

Fast 10.000 Beschäftige mehr im Post- und Kuriersektor

Bei den Beschäftigten der Post- und Kurierdienstleister konzentriert sich der Zuwachs auf wenige große Städte und deren Umland. Im Jahr 2019 waren in dieser Wirtschaftsgruppe 64.687 Menschen in Bayern beschäftigt. Aktuell sind es nun 74.559 und damit fast 10.000 Beschäftigte mehr, so die Bilanz der Statistiker.

Deutlich weniger Beschäftigte in Bayerns Gastronomie

Eine deutliche Abnahme der Beschäftigtenzahlen gab es dagegen in einzelnen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes und besonders bei der Hotellerie und Gastronomie. Eine Zunahme gab es hingegen bei den Post- und Kurierdienstleistern.

Mit einem direkten Wechsel der Mitarbeiter von der Gastronomie zu Post- und Kurierdiensten ließen sich die Verschiebungen nicht erklären. Es sei wohl eher so, dass besonders in urbanen Regionen sehr viele Gastronomiebetriebe vorhanden sind, die Beschäftigte eingebüßt haben. Gleichzeitig ist der Kundenkreis für Post- und Kurierdienstleister in den Städten sehr umfangreich und biete Wachstumspotenziale, so die Statistik-Experten. Bayernweit seien die Beschäftigtenrückgänge in der Gastronomie mehr als dreimal so hoch wie die Zunahme bei den Post- und Kurierdienstleistern.

Mehr Erwerbstätige insgesamt - Trend setzt sich fort

Die Gesamtzahl der im Unternehmensregister ausgewiesenen abhängigen Beschäftigten in Bayern blieb zwischen den Jahren 2019 und 2021 nahezu unverändert. Der Rückgang liegt mit 0,32 Prozent im unauffälligen Bereich, heißt es.

Für das Jahr 2022 hat das Landesamt für Statistik außerdem von einem Rekordniveau bei der Erwerbstätigkeit berichtet: Danach hat sich die aktuelle Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Jahr 2019, also noch vor der Corona-Pandemie, gesteigert. Nun zeige sich, dass sich der Trend zu mehr Beschäftigung in Bayern auch ohne Corona weiter fortsetzen werde.