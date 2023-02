Statistik: Herrmann entsetzt über Allzeithoch bei Radunfällen

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Bayern ist im vergangenen Jahr gestiegen. Das sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik in Nürnberg. Im Jahr 2022 wurden 375.700 Unfälle gezählt. Das sind rund 16.700 oder 4,7 Prozent mehr als im Jahr 2021.

Wieder mehr Verkehr nach Corona

Grund dafür ist nach Herrmanns Worten, dass nach dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder mehr Verkehr auf Bayerns Straßen gezählt wurde. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist die Zahl der Unfälle jedoch um mehr als 40.000 oder 9,8 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Kraftfahrzeuge in Bayern hat sich 2022 um rund 120.000 auf 10,6 Millionen erhöht.

Weniger Verkehrstote in Bayern

Bei den Verkehrsunfällen kamen im vergangenen Jahr bayernweit 519 Menschen ums Leben, 76 mehr als im Jahr zuvor. "Das ist abgesehen von den Corona-Jahren der niedrigste Stand an Verkehrstoten in Bayern", sagte Herrmann. Auch hier gilt, im Vor-Corona-Jahr 2019 starben mehr Menschen auf den Straßen als 2022. Ähnliche Tendenzen gibt es bei der Zahl der Verletzten. Die meisten Todesfälle forderten Unfälle auf Landstraßen – fünf Mal so viele wie auf Autobahnen.

Radunfälle nehmen drastisch zu

In den vergangenen 20 Jahren hat die Zahl der Fahrradunfälle nach der Auswertung der Statistiker um mehr als die Hälfte zugenommen. 2022 passierten rund 19.600 Fahrradunfälle mit 84 Toten. "Leider geht der Radl-Boom auch mit den Verkehrsunfällen einher", sagte Herrmann. Rund zwei Drittel der Fahrradunfälle hätten die Radfahrer selbst verursacht. Die häufigsten Unfallursachen bei Rad-Unfällen sind zu hohe Geschwindigkeit, Verletzung der Vorfahrt, Abkommen von der Fahrbahn und Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Sie alle haben im vergangenen Jahr zugenommen.

Verstärkte Kontrollen angekündigt

Die bayerische Polizei zieht Konsequenzen aus diesen Zahlen. Ein Schwerpunkt bei der Unfallprävention wird nach Herrmanns Worten die Sicherheit im Radverkehr bilden. "Darauf werden wir ein besonderes Augenmerk legen", sagte er. Außerdem wird die Polizei in diesem Jahr verstärkt Geschwindigkeits- und Fahrtüchtigkeitskontrollen durchführen. Außerdem werden die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer intensiver kontrolliert.