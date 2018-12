Statistik: Bayerns Bevölkerung wird wachsen - aber nicht überall

Demnach werden in 20 Jahren rund 13,5 Millionen Menschen in Bayern leben. Das sind 3,7 Prozent mehr als 2017. Doch nicht alle Regionen werden wachsen. Ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen demnach größere Städte und angrenzende Landkreise. Mit 13,2 Prozent im Jahr 2037 wird für den Landkreis Dachau der größte Zuwachs erwartet, vor den Landkreisen Ebersberg (plus 13,0%), Erding (plus 12,2%) und München (plus 12,1%).

Starke Rückgänge in Ober- und Unterfranken

In ländlichen Gebieten im Norden und Osten des Freistaates wird die Bevölkerungszahl teils stark schrumpfen, am stärksten im Landkreis Wunsiedel: Hier werden 2037 laut der Berechnung 14,3 Prozent weniger Menschen leben als 2017. Die Landkreise Kronach (minus 14,0 Prozent) und Hof (minus 11,7 Prozent) haben den zweit- und drittstärksten Rückgang in Bayern zu erwarten. Auch Unterfranken wird 3,2 Prozent seiner Einwohner verlieren, am stärksten sind die Landkreise Rhön-Grabfeld, Main-Spessart und Bad Kissingen betroffen.