Stasi-Spione aus Hof

Kurz vor der Grenzöffnung waren in Hof neun Männer und Frauen im Dienst der Stasi aktiv. Denn Hof lag günstig, um deutschlandweit aktive Agenten aus der DDR ein- und auszuschleusen. Das erklärt Helmut Müller-Enbergs, einer der führenden Spionage-Experten, im BR-Gespräch. Am Abend (18.10.2019, 18 Uhr) beleuchtet er im Hofer Stadt-Museum intensiv die Rolle der westdeutschen Spione des DDR-Regimes.

Stasi-Mitarbeiter aus allen Schichten

Unter den Hofer Stasi-Mitarbeitern seien Handwerker, aber sogar auch Mitarbeiter der bayerischen Grenzpolizei gewesen. "Die meisten leben heute nicht mehr", so Müller-Enbergs. Sie hätten sich aus politischen, aber auch aus finanziellen Gründen von der Stasi anheuern lassen, so Müller-Enbergs weiter. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit Spionage und Geheimdiensten. Von der Forschungsabteilung in der Stasi-Unterlagen-Behörde wechselte er vor kurzem zum Verfassungsschutz Berlin, leitet dort den Bereich Spionage-Abwehr. Generell sei die Stasi in Bayern sehr aktiv gewesen.

"Bayern hatte im Ranking Platz 3 bei der Staatssicherheit, nach Berlin und Nordrhein-Westfalen", Helmut Müller-Enbergs.

Die DDR-Geheimagenten hätten sich vor allem um Rüstungsprojekte, wissenschaftlich-technische Verfahren sowie Franz Josef Strauß und die CSU interessiert.