Starzlachklamm wird von Sturmschäden befreit

Die Spuren des vergangenen Winters sind in der Starzlachklamm im Oberallgäu deutlich zu sehen: Zahlreiche Bäume sind in die Klamm gestürzt, Altholz wurde hinein geschwemmt, es gab Steinschläge. Wie der Tourismusverein Sonthofen und der Verband Allgäuer Outdoorunternehmen mitteilt, werden diese nun beseitigt.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig

Denn auch der Steig war durch die Bäume blockiert und erheblich beschädigt worden. Schon bei der ersten Begehung sei offensichtlich gewesen, dass umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig sind. In einem ersten Schritt wurden in der vergangenen Woche mithilfe eines Helikopters die großen und schweren Holzmengen aus der Klamm gebracht.

Vorbereitungen auf die Zeit nach Corona

In Abstimmung mit der Bergwacht sollen in einem nächsten Schritt große Steine aus dem Weg geräumt und der Fluss von weiterem Unrat gereinigt werden. Alles mit dem Ziel, dass die Wanderer und Freizeitsportler in der Klamm wieder zum Zug kommen, sobald die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben werden.

Canyoning und Wandern soll wieder möglich sein

Der Betreiber der Klammhütte hofft ebenso darauf, öffnen zu können wie die Anbieter von Canyoning in der Starzlachklamm. Im vergangenen Jahr hatten sie ein neues Konzept für die Begehung erstellt und erprobt und nach eigenen Angaben damit die Betriebserlaubnis des Landratsamtes erneuert.