Startup: Studierende aus Bayreuth entwickeln Lebensmittelbox

Gesunde Ernährung war noch nie so einfach, so das Versprechen von fünf Studierenden aus Bayreuth. Ihre Idee: Eine gesunde, ausgewogene und wissenschaftlich fundierte Lunchbox inklusive Rezepten für eine Woche. Das Projekt heißt "Mundvoll" und ist Teil eines Uni-Projektes.

Bayreuther Studierende teilen Vorliebe für gesunde Ernährung

Gegründet haben das Startup-Unternehmen fünf Studierende der Universität Bayreuth: Isabella Listl, Sarina Spiegel, Thilo Lehnert, Tina Schmidt und Kevin Schmitt. Vor dem Uni-Projekt kannten sie sich nicht, ihre Vorlieben für Sport und gesunde Ernährung verbindet sie aber. So entstand Anfang Mai auch die Idee einer Lebensmittelbox.

"Unsere Idee ist eine vegane, wissenschaftlich fundierte Lebensmittelbox, die für eine Woche für eine Person reichen soll." Sarina Spiegel, Studentin der Uni Bayreuth

Der Inhalt der Box ist so konzipiert, dass Lebensmittel für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks für eine Woche enthalten sind.

Lebensmittelbox bietet Rezepte und Aufklärung

Die Kiste erinnert an eine Backmischung. Darin: haltbare Zutaten, alle vegan, die noch durch frisches Obst und Gemüse ergänzt werden. Wie viel und was genau die Kiste enthält, steht auf der Außenseite. In der Box ist zusätzliche ein Heft mit Rezepten, die Isabella Listl zusammengestellt hat.

"Dazu gibt es auch eine Aufklärung über vegane Ernährung, was die essentiellen Nährstoffe sind. Und dann haben wir auch einen Grund- und Leistungsrechner dabei, damit man die Rezepte individuell anpassen kann." Isabella Listl, Studentin der Uni Bayreuth

Uni-Projekt hat Konkurrenz am Markt

Die Idee für ihr Startup-Unternehmen haben die Studierenden im Rahmen eines Uni-Wettbewerbs entwickelt. Alle fünf sind sportlich und interessieren sich für eine ausgewogene Ernährung. Anfang Mai haben sie begonnen, ihr kleines Unternehmen in Eigenregie aufzuziehen. Erreichen wollen sie damit in erster Linie Menschen, die auf ihre Ernährung achten – oder sie umstellen möchten, ohne dafür viel Zeit zu verschwenden. Dass sie nicht die ersten auf dem Markt sind, die Lunchboxen anbieten, ist den Studierenden dabei durchaus bewusst.

"Wir sind deshalb wissenschaftlich fundiert, weil in den Rezepten 46 von 47 essentiellen Nährstoffen enthalten sind, die der Körper braucht und selber nicht herstellen kann." Sarina Spiegel, Studentin der Uni Bayreuth

Image von veganen Lebensmitteln aufpolieren

Die Bayreuther Studierenden wollen mit ihrer Idee auch das Image von veganem Essen etwas aufbessern. Seit wenigen Tagen haben die Fünf die Zusage von Supermärkten in der Region, dass sie ihre Einsteiger-Kiste dort verkaufen dürfen. Mitte Juli soll es soweit sein. Wie viel eine Kiste kostet, ist noch nicht klar. Klappt alles so, wie es sich die Jungunternehmer vorstellen, dann könnte es die Boxen monatlich mit unterschiedlichen Inhalten geben. Vielleicht auch in einer veganen fränkischen Version.