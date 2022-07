Startup hilft Opfern von häuslicher Gewalt

Tilo (Name geändert) wurde jahrelang von seinen Eltern angeschrien, erniedrigt und geschlagen. In der dritten Klasse hatte er schließlich einen netten Lehrer, dem er sich anvertraute. Der verwies Tilo an den Vertrauenslehrer der Schule und die Sache war für ihn erledigt. Tilo hatte aber kein Vertrauen zu dem Vertrauenslehrer. Darum erzählte er ihm nicht einmal die halbe Geschichte. Nach einem Telefonat mit der Mutter war damit auch für den Vertrauenslehrer die Sache erledigt.

Großes "Dunkelfeld"

"Gerade bei häuslicher Gewalt ist es wichtig, einen kompetenten Ansprechpartner zu haben", sagt Lena Binnberg. "Den Richtigen zu finden, ist oft schon für Erwachsene schwer. Für Kinder ist es noch schwerer." Die Folge ist, dass sich viele nie Hilfe holen und stattdessen ein jahrelanges Martyrium durchmachen, oft mit schweren psychischen Folgen für das ganze Leben. "Dunkelfeld" nennen Kriminalisten die Straftaten, die nie bekannt werden. Sie schätzen, dass von 100 Gewaltvorfällen in Haushalten 20 bekannt werden. 80 bleiben also im Dunkeln: unerkannt, ungesühnt und das Opfer ungeschützt.

Eine vielversprechende Idee

Ida Diwert und Lena Binnberg studieren an der Hochschule München, am Lehrstuhl für "Management sozialer Innovationen". Im Rahmen eines Seminars hatten sie die Idee zu "SOS at Home". Bald stieß noch Mohammed Gamea dazu. Er ist Informatiker. Seitdem arbeiten sie zu Dritt an einer Webplattform, die Betroffenen häuslicher Gewalt Hilfe anbietet: schnell, unkompliziert und kompetent. Besonders Kinder haben die drei im Auge, weil sie oft völlig hilflos ihren Peinigern ausgeliefert sind. Aber auch Jugendliche und Erwachsene sind willkommen.

Nur ein paar einfache Fragen

Besonders mit Anzeigen und Popups im Web wollen Lena, Ida und Mohammed auf "SOS at Home" aufmerksam machen. "Wir wollen da sein, wo die Kinder sind: auf Instagram, Tiktok, Snapchat. Betroffene sollen da unser Angebot sehen und draufklicken", erklärt Lena. Dann kommen einige Fragen, nach Alter, Geschlecht, dem Problem: "Wirst Du geschlagen? Wirst Du angeschrien?" und schließlich: "Welche Hilfe möchtest Du: telefonieren, chatten, irgendwo hingehen oder erst einmal nur etwas lesen?" Dann erscheint mindestens ein Angebot.

Ein Startup, von dem die ganze Gesellschaft profitiert

Gemeinsam leiten die drei Studenten "SOS at Home". Die erste Version ist gerade online gegangen. Keiner der drei Gründer plant, eines Tages viel Geld mit dem Startup zu verdienen, stattdessen hoffen sie auf einen großen Nutzen für die ganze Gesellschaft! Tatsächlich wurde schnell klar: Der Bedarf ist groß, vor allem bei Kindern, gerade seit Corona. Projekte wie diese sind genau das, was sich Professor Wolfgang Gehra von seinen Studenten erhofft. Er ist einer der Leiter des Studiengangs "Management sozialer Innovationen" an der Hochschule München und unterstützt das Projekt.

"Das Ziel ist, Menschen auszubilden, die fähig sind, die Transformationen vor denen wir stehen, wofür wir auch ganz viele Innovationen sozialer Art brauchen, dass die Studierenden fähig sind, solche Innovationen zu initiieren, zu begleiten, zu führen. Und ich bin immer wieder begeistert, welche tollen Ergebnisse da herauskommen, wie das 'SOS at Home', das ist so ein Leuchtturmbeispiel, was da herausgekommen ist." Professor Wolfgang Gehra, Hochschule München, Lehrstuhl für 'Management sozialer Innovationen'

Hilfe für Hilfsprojekte

Über 400 Anlaufstellen haben sie schon in der Datenbank von 'SOS at Home'. Aus dieser Auswahl an Stellen sucht der Algorithmus das passende Angebot aus. Das ist eine WinWin-Situation für alle Seiten: Die Hilfsangebote werden so bei den Betroffenen bekannt und diese erhalten schnell die richtige Anlaufstelle. Je mehr Hilfsangebote mit SOS at Home kooperieren, desto besser und zielgenauer wird das Angebot.

Überall positives Feedback

Auch Sonja Howard ist begeistert: "Tatsache ist, dass die meisten Kinder und Jugendlichen mit Gewalt zu Hause oder in ihrem sozialen Umfeld erst einmal auf sich allein gestellt sind. Und ich fand dann diese Idee, dass man sich einfach durchklickt und dann wird man einfach so zielgerichtet an das passende Hilfsangebot weitergeleitet… die Idee fand ich einfach großartig." Sonja Howard wurde in ihrer Kindheit selbst misshandelt. Heute setzt sie sich für Betroffene ein und ist Mitglied im Betroffenenrat der Bundesregierung.

Hilfe, besonders für die Schwächsten

Auch bei Tilo hat sich einiges getan. Er hatte Glück, weil die Eltern eines Freundes Verdacht schöpften. Das Jugendamt und ein Psychologe treffen sich regelmäßig mit ihm und den Eltern. Durch deren Widerstand war es zunächst schwierig, aber dank der Bemühungen von Jugendamt und Psychologen ist das Eis nun gebrochen. Tilo kann jetzt auf eine bessere Zukunft hoffen. Lena, Ida und Mohammed wollen die Arbeit an der Webplattform nach ihrem Studium vielleicht zum Beruf machen und so Kindern wie Tilo gezielt zur Seite stehen.