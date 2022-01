Startup aus Oberfranken will die Trüffel in Jobs finden

Annika Horn ist auf Jobsuche. Die 24-Jährige aus Pegnitz hat Literatur und Medien studiert und würde nun gerne in der Nähe ihrer Heimat ein Unternehmen finden, das eine passende Arbeit für sie hat. Ihre Suche findet auch auf dem Portal "Jobtrüffel" statt. "Dort kann ich nicht nur nach Jobbeschreibungen und Städten suchen", erklärt Annika Horn, "sondern auch nach Unternehmenswerten und Zusatzangeboten für Mitarbeiter, die mir in meinem Leben wichtig sind."

Ein Sabbatjahr als Leckerbissen

Diese Zusatzangebote nennt Jobtrüffel-Mitgründerin Olivia Hofmann auch "Mitarbeiter-Benefits" oder "Trüffel" – daher auch der Portal-Name "Jobtrüffel". Solche Trüffel sind zum Beispiel Home-Office, ein Sabbatjahr, eine Betriebs-Kita, eine Sportgruppe oder gesundes Kantinenessen. "Es sind die Dinge, die den Job mit dem Leben verbinden", sagt Olivia Hofmann. "Wir haben viele Studien gewälzt und selbst Befragungen durchgeführt, um die wichtigsten Trüffel zu identifizieren", ergänzt ihre Geschäftspartnerin Patricia Knoll. Jobsuchende können die Datenbank nach diesen Schlagworten durchforsten und filtern somit passende Angebote heraus.

Mehr als tausend Jobs aller Art

"Jobtrüffel" ist eine junge Plattform, die erst seit Mitte Januar 2022 online ist. Etwa 1.200 Jobs in Oberfranken und in der Oberpfalz in mehr als 60 Unternehmen befinden sich derzeit in der Datenbank. Fast täglich kommen neue dazu. Das Angebot zieht sich durch alle Branchen: von IT-Fachkräfte über Außendienstmitarbeiter, LKW-Fahrer/in bis Marketing oder Sekretariat ist alles dabei. Die Arbeitgeber sind mal große, bekannte Unternehmen, mal kleinere Mittelständler oder familiengeführte Traditionsfirmen.

Klassische Stellenanzeige ist out

Unter den Angeboten findet sich auch eine Werbeagentur aus Bayreuth: Florian Nützel sucht gleich mehrere Mitarbeiter über "Jobtrüffel". "Ich vertraue der Plattform und ich glaube, dass ich hier die richtigen Mitarbeiter finde", sagt der 35-Jährige. Die klassische Stellenanzeige hat in Nützels Augen ausgedient. Heute gehe es nicht mehr nur um Urlaubstage und Gehalt, sondern auch um "soft Skills" wie Nachhaltigkeit, Teamgeist und Vertrauen. "Jobtrüffel" habe das erkannt, meint der Agenturchef.

Mit Jobportal gegen Fachkräftemangel

"Bereits zwei Tage nachdem wir online gingen, hatten wir fünf Jobs vermittelt", berichtet Gründerin Patricia Knoll. Sie und Olivia Hofmann kennen sich bereits seit ihrem Studium an der Uni Bayreuth. Ein dritter Gründer von "Jobtrüffel" arbeitet von München aus mit im Team. Die beiden Frauen stammen aus Bayreuth und wollen mit ihrer Plattform auch junge Leute in der Region halten und neue Menschen für Nordbayern begeistern – auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. "Wir sind selbst immer wieder in unsere Heimat zurückgekehrt", erzählt Olivia Hofmann. "Oberfranken ist lebenswert und hat interessante Arbeitgeber, die man oft gar nicht kennt."

Ein Match als Ziel

Ein Unternehmen, das bei "Jobtrüffel" ein Job-Angebot einstellt, kann auch sich selbst, seine Produkte, Werte und Arbeitsbedingungen detailliert präsentieren. Die Gebühren orientieren sich laut Olivia Hofmann an der Größe des Unternehmens. Die potenziellen Mitarbeiter wissen dann schon vor einem persönlichen Bewerbungsgespräch, was sie vom Arbeitgeber erwarten dürfen. "So gelingen bessere Matches zwischen Arbeitgeber und Jobsuchenden", meint die 30-jährige Patricia Knoll. Auch Städte können sich auf dem Portal als potenzieller neuer Lebensort darstellen. Infos wie Mietspiegel, Freizeitangebote oder Infrastruktur spielen keine geringe Rolle bei der Entscheidung für einen jobbedingten Wohnortwechsel.

Kostenlose Jobsuche in der Region

Annika Horn hat bei ihrer Suche auf "Jobtrüffel" nach dem Schlagwort "flache Hierarchie" gesucht. "Davon erhoffe ich mir ein freundschaftliches Klima am Arbeitsplatz", sagt die 24-Jährige. "Das Tüpfelchen auf dem i wären eine Sportgruppe und gesundes Kantinenessen." Für Jobsuchende wie Annika Horn ist die Nutzung von "Jobtrüffel" kostenlos – aber hoffentlich nicht umsonst: Eine Bewerbung hat die Pegnitzerin bereits auf den Weg gebracht und hofft nun, dass ihre Vorstellung von Job und Leben in Oberfranken in Erfüllung gehen wird.