Startschuss für Zentrum für Krebsforschung in Erlangen

Zur Vertragsunterzeichnung wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. Die Kliniken in Erlangen, Augsburg, Würzburg, Regensburg und die beiden Münchner Kliniken vereinbaren zum ersten Mal eine dauerhafte Kooperation. Die Geschäftsstelle des Zentrums wird – wegen der geographischen Lage in der Mitte Bayerns - in Erlangen angesiedelt sein.

Alle Patienten in Bayern sollen profitieren

Durch das gemeinsame Zentrum sollen die Forschung der Kliniken effizienter und Mehrfach-Studien vermieden werden. Nach Angaben der Bayerischen Staatskanzlei soll es künftig für alle Patienten in Bayern möglich sein, an experimentellen Studien teilzunehmen oder von neuen Behandlungsmethoden zu profitieren.

Neuartige Behandlungsmethode

Ein Forschungsschwerpunkt des neuen Zentrums ist die CAR-T-Zellen-Immuntherapie bei Krebserkrankungen. Bei dieser neuartigen Behandlung wird das Immunsystem des Patienten gentechnisch so ertüchtigt, dass es selbständig gegen den Krebs vorgehen soll.

Teure Immuntherapie

„Gemeinsam sind wir stärker“, sagt der Direktor der Klinik für Hämatologie und Internistische Onkologie in Erlangen, Prof. Andreas Mackensen. Er verwies allerdings auch auf die hohen Kosten, die die auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Immuntherapie verursacht. Mit wie viel Geld das Zentrum und die einzelnen Universitätskliniken für die künftige Forschung ausgestattet werden, ist noch unklar.