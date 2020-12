Startschuss für Verteilung der Corona-Impfstoffe in Erlangen

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) nahm zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine Hälfte der insgesamt 9.750 Impfdosen der Firma Biontech und Pfizer entgegen. Von Erlangen aus sollen die Impfdosen aufgeteilt und neu verpackt werden, um sie dann in Nordbayern weiter zu verteilen. Diese Lieferung wird gleichmäßig auf alle 96 Kreisverwaltungsbehörden in Bayern aufgeteilt, so Huml.

Erste Lieferung: 9.750 Impfdosen für ganz Bayern

Die andere Hälfte wird im speziell gekühlten Lkw unter Schutz der Bundespolizei weiter nach München transportiert. Von München aus soll Südbayern mit dem Impfstoff versorgt werden. Diese erste Lieferung ist nur ein Bruchteil der Gesamtmenge, sagte die Gesundheitsministerin. Damit solle am Sonntag zunächst ein reibungsloser Impfstart gewährleistet sein. Insgesamt werden so in Bayern 96 Kreisverwaltungsbehörden in Bayern gleichermaßen beliefert. Das ergibt knapp 100 Einzeldosen pro Landratsamt oder Stadt. Nur die Landeshauptstadt München erhält 250 Imfpdosen.