Startschuss für Umweltbildungsprojekt "BayernTourNatur"

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hat in Bad Staffelstein den Startschuss für die diesjährige "BayernTourNatur" gegeben. Bei der Auftaktveranstaltung für Deutschlands größte Natur- und Umweltbildungsinitiative am Staffelberg betonte Glauber die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Mensch und Natur.

"BayernTourNatur": 4.000 Naturführungen in ganz Bayern

Die Aktion sehe eine reiche Auswahl an mehr als 4.000 Naturführungen in ganz Bayern vor, so Glauber: "Damit schaffen wir Bewusstsein für unsere schützenswerte Naturheimat." Die "BayernTourNatur" bietet Interessierten bereits seit 20 Jahren Naturführungen im gesamten Freistaat an. Diese werden unter anderem von Privatpersonen, Verbänden und Vereinen organisiert.

Unter dem Motto "Naturschutz. Für Dich. Vor Ort" sind seit 2002 inzwischen mehr als 60 Gebietsbetreuer zum Schutz ökologisch hochwertiger Gebiete im Einsatz. Jedes Jahr beteiligen sich nach Angaben des Ministers viele hundert Veranstalter aus ganz Bayern an der "BayernTourNatur".