Startschuss für Mitmach-Aktion beim BR

Im BR-Studio Schwaben begrüßen wir am Montag Sabine Schmidt und Doris Altmannshofer. Die beiden wurden unter Hunderten Bewerbern aus dem Lostopf gezogen. Also mischen sie jetzt bei uns in Augsburg mit.

Was ist eigentlich eine "MAZ"?

Im Einzelnen erfahren sie, wie die Themen aus Schwaben in die Hörfunk- und Fernsehprogramme sowie die digitalen Angebote des Bayerischen Rundfunks kommen. Außerdem geht es darum, was eigentlich ein "O-Ton" oder eine "MAZ" ist - beides Begriffe aus dem journalistischen Jargon.

Warum haben Reporter immer Gummistiefel dabei?

Darüber hinaus können unsere Gäste aus erster Hand erfahren, wie eine Nachricht zustandekommt. Konkret heißt das zum Beispiel, dass wir aus einer zweistündigen Pressekonferenz die wichtigsten Informationen herausfiltern und dann möglichst schnell eine Meldung absetzen. Und es wird um so praktische Fragen gehen wie die, warum Reporter in der Regel Gummistiefel im Auto haben.

Wir haben "Mitmischer" in unsere Studios und Korrespondentenbüros in ganz Bayern eingeladen – angespornt durch den Erfolg der Aktion im vergangenen Jahr. Welche Erfahrungen Sabine Schmidt und Doris Altmannshofer bei uns in Augsburg machen, können Sie in der Sendung "Mittags in Schwaben" auf Bayern 1 und in der Abendschau im BR-Fernsehen verfolgen. Mehr Infos zu unserer Mitmach-Aktion finden Sie hier.