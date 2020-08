Startschuss für den fränkischen Federweißer

Die Lese für den Federweißen hat begonnen. Der fränkische Federweißer wird aus den sogenannten "Ortegatrauben" gewonnen, die jetzt reif sind und damit zu den frühreifen Sorten gehören, erklärte ein Sprecher des Fränkischen Weinbauverbands. Der erste fränkische Federweißer kann dann Anfang September genossen werden.

Weingut Schmitt beginnt, andere ziehen nach

Den Anfang macht das Weingut Schmitt aus Bergtheim im Landkreis Würzburg. Andere Winzerbetriebe starten mit der Federweißer-Lese erst später, wie etwa die Winzergenossenschaft Franken (GWF), bei der es dann am 7. September losgeht.

Weinbauverband rechnet mit geringerer Ernte

Mit einem überdurchschnittlichen Ernteertrag rechnen die Fachleute in diesem Jahr nicht: "Frostschäden haben den Reben natürlich zugesetzt, etwa Mitte Mai die Eisheiligen. Da könnte die Ernte für den Federweißer geringer ausfallen", so der Sprecher des Fränkischen Weinbauverbands. Mitte September, also etwa in zwei bis drei Wochen, beginnt dann die Hauptlese für Silvaner und andere Weine.