Start-ups arbeiten in Ruhstorf an Landwirtschaft der Zukunft

Roboter als Unkrautvernichter

Die beiden anderen Startups kümmern sich um Unkraut. Während die Firma aus Starnberg auf einen Roboter setzt, der das Unkraut zwischen Salaten und Zuckerrüben manuell vernichten soll, versucht die Firma aus der Ukraine, mit Ultraschall Unkraut gezielt zu zerstören, während das Getreide unberührt daneben stehen bleiben soll.

10.000 Euro für die überzeugendste Erfindung

29 Startups aus ganz Europa haben sich für das Projekt von Siemens, LfL und EIT Food beworben. Die Erfindung, die bis Juni am meisten überzeugt, wird mit einem Preisgeld von 10.000 Euro belohnt.

"Neue Technologien sollen gleich an bayerische Verhältnisse angepasst werden, damit sie schnell den Weg in die Praxis finden", sagt Markus Gandorfer von der Landesanstalt für Landwirtschaft. Das LfL will in Ruhstorf einen Schwerpunkt-Standort für digitale Landwirtschaft aufziehen. Ziel ist es, in den kommenden Jahren hier 200 Mitarbeiter anzusiedeln.