Bayerisches Start-up entwickelt Kopfhörer für besseren Schlaf

Schlaf ist meist dann Gesprächsthema, wenn er schlecht ist. Laut einer Krankenkassenstudie betrifft das rund 34 Millionen Menschen in Deutschland - eine von ihnen ist die Mutter von Pascal Müller aus Kempten. Ihre Leidensgeschichte hat den Sohn auf eine Idee gebracht: "Mein Vater schnarcht schon seit Jahren. Und meine Mutter beschwert sich, muss immer wieder auf die Wohnzimmer-Couch", erinnert er sich, "ich hatte die neuesten Musikkopfhörer ausprobiert, die haben diese Active-Noise-Cancelling-Technologie. Dann habe ich mich gefragt, warum man die nicht beim Schlafen tragen kann."

Antischall gleicht den "Lärm" aus

Das Prinzip hinter den Kopfhörern heißt Antischall. Pascal hat sich intensiv mit der Technologie beschäftigt und zusammen mit zwei weiteren Tüftlern das Start-up Cartilago gegründet. Das Ziel: Einen Kopfhörer konstruieren, der störende Geräusche mit Antischall eliminiert und der bequem genug ist, dass er auch beim Schlafen problemlos getragen werden kann.

Julian Spengler hat die filigrane Elektrik des Kopfhörers entwickelt und erklärt, wie der Antischall funktioniert: "Man muss sich das vorstellen wie eine Welle. Schall ist eine Welle, wie auf dem Wasser. Die geht hoch, die geht runter. Und der Antischall ist im Endeffekt die gleiche Welle, nur der Schall geht zuerst nach oben und dann nach unten und der Antischall, der geht zuerst nach unten und dann nach oben. Der ist genau einmal umgedreht." Treffen beide Wellen aufeinander, entsteht Ruhe.

Kopfhörer für besseren Schlaf muss bequem sein

Ein Mikrofon in den kleinen Ohrstöpseln nimmt die Störgeräusche auf. In zwei kleinen, wenigen Millimeter dicken Boxen verstecken sich die Batterie und ein Prozessor, dort wird der Antischall erzeugt. Programmiert hat den der Dritte im Bunde, Tobias Hoffmann.

Der Kopfhörer hat nur wenige Bauteile, verbunden sind sie durch ein Kabel, ähnlich einem Nackenband. Dadurch sieht der Kopfhörer sehr unauffällig aus und drückt nirgendwo, erklärt Hoffmann: "Uns war es wichtig, dass er fürs Schlafen gemacht ist, weil da eben viele Leute drunter leiden. Aber natürlich kann man den auch im Alltag anziehen, wenn man im Bus fährt oder wenn man in der Bibliothek sitzt und Ruhe haben möchte zum Lernen." Damit die kleinen Stöpsel auch wirklich nicht drücken, werden sie getestet: 150 Freiwillige probieren aus, welche Form am besten passt - am Ende stehen über zehn Prototypen, die mit einem 3D-Drucker gefertigt werden.

Guter Schlaf ist wichtig für die Gesundheit

Dass mehr Menschen gut schlafen, ist auch das Ziel von Andreas Eggensberger aus Hopfen am See. Der Allgäuer Physiotherapeut und Hotelier beschäftigt sich seit knapp 20 Jahren mit dem Thema. Er weiß, dass Bewegung und Schlaf die wichtigsten Parameter für die menschliche Gesundheit sind - und dass Lärm krank macht. "Schlaf ist unglaublich wichtig für die Regenerationsfähigkeit, und inzwischen wissen wir noch viel, viel mehr." Schlechter Schlaf könne die Ursache sein, dass man zunimmt oder an Demenz erkrankt.

"Zu ruhig" zum Schlafen?

Doch pure Stille ist oftmals auch nicht die Lösung für ein Schlafproblem: Manche Menschen würden auch schlecht schlafen, wenn es "zu ruhig" ist. "Das scheint zu irritieren, weil es eben nicht das gleichmäßige, bekannte Geräusch ist. Ist immer die Frage: Kann es der Körper einordnen oder nicht?" Für solche Fälle ist ein bekanntes, beruhigendes Geräusch zunächst die Lösung. Naturgeräusche vom Band, Hörbücher oder Musik - solche Hilfsmittel sollten allerdings nur ein Übergang sein in eine möglichst geräuscharme Schlafumgebung.

Rituale fördern guten Schlaf

Egal wofür man sich entscheidet, Rituale fördern guten und vor allem erholsamen Schlaf, sagt Schlaf-Experte Eggensberger. Er testet beispielsweise gerade die Einflüsse Kneippscher Anwendungen. Was auch immer helfen mag, ob Ruhe oder leichte Dauerberieslung - erholsam muss er sein, der Schlaf: "Menschen, die das Glück haben, gut zu schlafen, lang genug zu schlafen, also so viel wie es eben braucht, die scheinen weniger Gesundheitsprobleme zu haben. Deswegen lohnt es sich schon, für guten Schlaf zu kämpfen."