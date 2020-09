Start-up-Challenge: Chancen auf dem Land

Im oberbayerischen Altenstadt hat Christoph Weiß zusammen mit einem Schulfreund das Start-up WSoptics gegründet. Sie entwickeln in ihrer Heimat Software für die Laserbearbeitung von Metallen und haben dabei die Alpen immer vor der Haustür. Für sie bedeutet das: da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Gleichzeitig schaffen sie in der Region neue Arbeitsplätze.

"Der größte Vorteil ist definitiv die hohe Lebensqualität", findet Weiß. "Jeder, der auf dem Land aufgewachsen ist, weiß, wie schön es ist, wenn man in die Berge gehen oder im Sommer mit dem Schlauchboot den Fluss herunterfahren kann." Auch die Mitarbeiter wüssten das zu schätzen. Business-Partner bewundern laut Weiß die idyllische Lage.

Kein Modell für jedes Start-up

Trotzdem ist er sich auch darüber bewusst, dass ihr Modell nicht für jedes Start-up geeignet ist. Sein Rat deshalb an junge Unternehmen: "Gründet da, wo ihr euch wohlfühlt." Denn was auf der einen Seite ein großer Vorteil ist, wird auf der anderen zum riesigen Nachteil: "Unsere öffentliche Verkehrsanbindung ist denkbar ungünstig. Ohne Auto ist man im Winter hier aufgeschmissen." Auch die Internetanbindung sei laut Weiß eher bescheiden.

Viele Probleme lassen sich aktuell noch nicht beheben. In der Oberpfalz versucht die Technische Hochschule Amberg-Weiden deshalb mit anderen Mitteln junge Gründer in die Region zu holen. Schon im Studium fördert das sogenannte Start-up Hub gute Ideen und berät junge Unternehmen beim Start. Ihre Erfahrung: In der Oberpfalz finden die Start-ups besonders treue Mitarbeiter, sagt Bastian Vergnon von der Gründungsförderung der OTH Amberg-Weide: "Die Mentalität der Oberpfälzer ist auf Beständigkeit ausgelegt. Die Leute bleiben in der Region und bauen gerne gemeinsam mit an der Firma."

BAYERN 3 sucht Jungunternehmer

Investor Chris Obereder ist auf der Suche nach dem besten Start-up Bayerns. Für ihn spielt es dabei keine Rolle, ob es aus der Region oder der Metropole kommt. Was zählt sei die Idee und das Team, das dahinter steckt. "Es ist generell egal wo man sitzt, Hauptsache man arbeitet mit Leidenschaft an seinem Produkt und gibt nie auf." Chris Obereder hat schon als Teenager programmiert und Apps entwickelt. Mit Anfang 20 holte ihn ein junges Start-up ins Silicon Valley. In den USA konnte er wertvolle Kontakte knüpfen und Erfahrungen sammeln.

Sein Wissen will er jetzt an bayerische Start-ups weitergeben. Außerdem ist er bereit, 300.000 Euro in die besten Ideen zu investieren.