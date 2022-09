Start-Standort für Polizei-Logistikzentrum in Hof steht fest

Das Polizei Logistikzentrum in Hof wird immer konkreter. Ab Frühjahr nächsten Jahres sollen 15 Beschäftigte in einem ersten Schritt im leerstehenden Schmid-Bank-Gebäude in der Ernst-Reuter Straße mit der Arbeit beginnen. Das hat der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt (SPD) mitgeteilt. Der endgültige Standort steht bislang aber noch nicht fest.

Auch interessant: Trainingszentrum für Spezialeinheiten kommt nicht nach Freyung

200 neue Arbeitsplätze in Polizeilogistikzentrum in Hof

Außerdem ist noch unklar, ob das Innenministerium einen Neubau schafft oder ein bestehendes Gebäude nutzen will, so Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Innenausschuss. Geschätzte Kosten für den Betrieb in den ersten fünf Jahren: rund 1,2 Millionen Euro, so der Innenminister. Langfristig sollen in Hof mit dem neuen Logistikzentrum insgesamt 200 Arbeitsplätze geschaffen werden. Statt der bisherigen 13 Standorte, die sich mit Beschaffung und Verwaltung beschäftigen, sollen die Ressourcen künftig in Hof gebündelt werden. Damit stärke man den oberfränkischen Raum.

Juristen als Mitarbeiter im zentralen Beschaffungsamt

Unter den Mitarbeitenden sind laut Herrmann auch Juristen, da die Vergabeverfahren immer komplexer würden. Die Beamten sollen künftig beispielsweise Uniformteile per Web-Shop bestellen können. Bereits vor einigen Jahren hatte die Staatsregierung angekündigt, in Hof ein zentrales Beschaffungsamt für die Bayerische Polizei zu schaffen. Die Standortsuche des Innenministeriums gestaltete sich jedoch langwieriger als Hofer Kommunalpolitiker erwartet hatten.